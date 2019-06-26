8 осіб з вадами слуху поїдуть до Тезе завдяки благодійникам Суспільство | 25-06-2019, 20:46 0 74

Нещодавно БО Фундація Духовного Відродження ЛА УГКЦ організувала благодійну вечерю на підтримку людей з вадами слуху. До доброчинної події долучилися митці, підприємці, стоматологи та всі небайдужі. Загалом було близько 35 учасників. Завдяки доброчинній події, 8 осіб з вадами слуху зможуть поїхати у паломництво до екуменічного селища Тезе у Франції. Також був присутній Високопреосвященний Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Вечеря відбувалася у одному із львівських ресторанів. Офіціанти з цієї нагоди вивчили кілька слів на жестовій мові.



«Цей захід відбувається вже третій рік із дуже конкретною благодійною ціллю. Це паломництво до спільноти Тезе молоді та дітей з вадами слуху. Адже попри те, що зараз є багато засобів до комунікації, різних програм, це все одно є закрите середовище. І у суспільстві досі залишається багато стереотипів. Працюючи з глухими людьми, ми побачили, що Тезе — це для них певне відкриття. Адже торік кілька осіб завдяки такій благодійній вечері змогли поїхати у це екуменічне селище. Все ж таки жестова мова в різних країнах відрізняється. Власне цього року через певні обставини ми перенесли вечерю у ресторан „Citadel.Inn“ і вони дуже люб’язно нас прийняли», — зазначив директор БО «Фундація Духовного Відродження» диякон Ігор Колбасюк.



Мандрівка до Тезе триватиме з 29 липня до 14 серпня. За цей час паломники побачать море, побувають у містах-перлинах Європи.



«Учасники паломництва побачать Загреб літній і спекотний, відвідають парк атракціонів, Верону і, звісно, будуть на морі 2 дні у Ніцці. Також побувають у Марселі, Ліоні. 7 днів буде тривати програма у самому Тезе — екуменічному селищі у Франції, де монаша спільнота налічує 100 осіб. Туди приїжджає численна молодь з різних конфесій з усіх куточків світу. Разом моляться, комунікують, відбуваються воркшопи. Є сад тиші, де можна помолитися, посповідатися, долучитися до Літургії, поволонтерити, поспівати. На звороті паломники побачать Париж і Дрезден», — розповіла координатор благодійної вечері Анастасія Янків.



Додамо, що при БО «Фундація Духовного Відродження» діє проект «Почуй мене», спрямований на підтримку соціального служіння Церкви для осіб з вадами слуху. У рамках проекту поліціянти, медики опановують ази жестової мови.