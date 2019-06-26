У Закарпатській митниці запрошують до співпраці з викривання корупції! Суспільство | 25-06-2019, 20:48 0 53 Закарпатську митницю ДФС можна повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Зробити це можна такими способами:

- з використанням засобів поштового зв’язку, на адресу: вул. Собранецька, 20 м.Ужгород, 88000;

- на електронну адресу zak@customs.sfs.gov.ua;

- під час особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами митниці;

- на електронну адресу відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС zak.vzk@customs.sfs.gov.ua;

- у письмовому вигляді через працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС;

- засобами телефонного зв’язку через працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС: за телефоном 312 649 637.

Варто зазначити, що наказом Державної фіскальної служби України від 18 червня 2019 року № 475 затверджено Методичні рекомендації з питань організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної фіскальної служби.

Викривач це особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою.

Основною метою викриття відповідної інформації є саме запобігання, виявлення, перешкоджання та припинення корупційного правопорушення. Викривач повинен діяти як незацікавлений спостерігач щодо ситуації, про яку повідомляється, і потребувати захисту саме у зв’язку з повідомленням про відповідне правопорушення.

Повідомлення про корупцію без доказів може розцінюватись як завдання шкоди честі, гідності та ділової репутації, а за завідомо неправдиве повідомлення про злочин встановлено кримінальну відповідальність. Тому викривач повинен подбати про те, щоб зафіксувати факт корупції документально.

До правопорушень, пов’язаних з корупцією відносять порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень щодо одержання подарунків, порушення вимог фінансового характеру, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щодо нерозголошення інформації, невжиття заходів щодо протидії корупції.

Реквізитами повідомлення про корупцію можуть бути:

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка, імовірно, вчинила правопорушення або причетна до його вчинення, її місце роботи та посада;

текст повідомлення, що містить конкретну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена та не містить припущень або опосередкованих висновків;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення , із зазначенням дати;

у зверненні, поданому на електронні поштові скриньки, може бути вказано електронну поштову адресу, на яку викривачу може бути надіслано відповідь, або зазначено про інші засоби зв’язку з ним.

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

ДФС у Закарпатській області

