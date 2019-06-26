На Форумі місцевого розвитку презентували серію плакатів з емблемами військових частин Суспільство | 25-06-2019, 20:55 0 56 Першу серію сучасних мілітарних плакатів із новими емблемами військових частин презентували під час першого дня IV Форуму місцевого розвитку. Це постери з символікою 24-ї ОМБр імені короля Данила, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, 93-ї ОМБр Холодний Яр, 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців та Сил спеціальних операцій ЗСУ.



За словами натхненника проекту, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, надруковано 2000 примірників кожного

з плакатів-постерів формату А1. «Незабаром вони з’являться у кожній школі Львівщини та Луганщини, спеціалізованих ліцеях, військоматах, пунктах постійної дислокації частин, на сіті-лайтах тощо. Сподіваємося, що спільно з небайдужими благодійниками ми продовжимо цей проект», – розповів ініціатор IV Форуму місцевого розвитку.



Як наголосив Олександр Ганущин, наше військо – найкраще, тому нова символіка теж має бути сучасна, креативна, сильна. «Переконаний, проект допоможе популяризації Збройних сил України та сприятиме національно-патріотичному, військово-патріотичному вихованню молоді», – зауважив очільник облради.



Волонтер, куратор проекту «Нове військо» Віталій Гайдукевич акцентував, що основною метою проекту є розкрутка нової символіки, брендування частин в їх кольорах і символах, популяризація війська. «Перша серія сучасних мілітарних плакатів із новими емблемами військових частин – стильна, ефектна, сучасна, цікава для молоді. Постери приємно буде почепити в мілітарних магазинах, офісах і взагалі в будь-якому місці, де працюють, бувають, відпочивають Воїни, їхні рідні, друзі і просто люди, які поважають Збройні сили», – додав Віталій Гайдукевич.



Зауважимо, що протягом місяця тривав конкурс на створення серії плакатів із новими емблемами військових частин. Його переможцем став художник Богдан Процишин, який запропонував найкращий дизайн і створив плакати із новою символікою п’ятьох частин ЗСУ.