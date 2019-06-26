Прокуратура Львівщини поповнилась новими фахівцями Суспільство | 25-06-2019, 20:56 0 163 23 осіб, які упродовж року навчались у відомчому навчальному закладі – Національній академії прокуратури України та пройшли конкурсний відбір, мали змогу обрати бажане місце праці.



Учора, 24 червня 2019 року, вони отримали посвідчення працівника прокуратури. Крім цього, новобранці прийняли присягу прокурора.



Серед призначених: колишні помічники суддів та адвокатів, юристи, працівники Пенсійного фонду, правоохоронці.



Тих, хто поповнив лави органів прокуратури області, привітав очільник відомства Юрій Квятківський.



Прокурор області коротко ознайомив присутніх із пріоритетними напрямками діяльності, із організацією роботи, представив керівників управлінь та місцевих прокуратур, а також привітав молодих фахівців у колективі.



«Вітаю кожного з вас із цим досягненням. Нехай ваша позиція завжди буде чесною та принциповою, а сумління – чисте. Бажаю вам постійно підвищувати рівень професійної компетенції та бути справжніми професіоналами», – зазначив Юрій Квятківський.



Увагу прокурорів зосереджено і на необхідності дотримання вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.



