У Львові оголосили архітектурний конкурс на створення новітнього храму Православної церкви України Суспільство | 25-06-2019, 21:01 0 136

Сьогодні, 24 червня, у Львові оголосили архітектурний конкурс, який повинен стати якісним прецедентом створення новітнього храму Православної церкви України з пошуком нової української ідентичності сакральної православної архітектури.

Основними концептуальними завданнями конкурсу є:



— запропонувати унікальне та ергономічне, архітектурне та урбаністичне рішення храмового комплексу з елементами української ідентичності;



— дотриманням канонів планувальної структури української православної церкви;



— контекстуальний та композиційний підхід у проектуванні — максимально обачне вписування та одночасно акцентування храму в сформованому історичному ареалі з врахуванням ділянки проектування на пагорбі в зоні озеленених територій;



«Ділянка між вул. Пекарською і вул. К. Левицького насправді є дуже важливою і згідно з нашими законами і земельним кодексом, сесія міської ради може виділяти вільні земельні ділянки в межах міста релігійним громадам. Відтак, депутати міської ради проголосували відповідну ухвалу і вирішили надати ділянку в цій зеленій смузі між вищезгаданими вулицями. Містобудівельна рада, коли погоджувала детальний план території, поставила умову про проведення всеукраїнського конкурсу на найкращий проект церкви, оскільки ми розуміємо, що вона втрутиться в силует міста, і це дуже відповідально, що саме будемо споглядати в цьому силуеті.



Ми дуже сподіваємось на те, що конкурс дасть можливість знайти нову мову сакральної архітектури і власне українського православ’я, а не постійний диктат візантійських впливів, які скажімо, як на мене, вже пора вичерпувати. Тому що так як змінюється мова богослов’я, так і мова архітектури має змінюватися. Тому ми запрошуємо всіх архітекторів спробувати зробити непересічну річ. Наші основні вимоги будуть полягати найперше в толерантному вписуванні будівлі в зелений ландшафт, друге — це силуетні характеристики, і третє — відповідність завданню, кількісні показники і тд. Тому я сподіваюся, що багато архітекторів візьме участь у цьому конкурсі. Усіх запрошую до участі", — розповів Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР.



Територія проектування розташовується у межах історичного ареалу Львова на південний схід від львівського середмістя.



Ділянка площею 0.15 га, пропонована для проектування, розташована в межах зони озеленених територій загального користування з північної сторони вул. К.Левицького. З півдня ділянка межує з будинком № 67а по вул. К. Левицького (гуртожиток № 4 Ветеринарного університету); з півночі, заходу та сходу, ділянку оточують зелені насадження. На північ і схід від ділянки розташовані корпуси Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; на схід будівлі інфекційної лікарні та житлові багатоповерхові будинки; на південь та захід- житлова та громадська забудова.



Премії конкурсу:



Перше місце — 90 000 грн.

Друге місце — 60 000 грн.

Третє місце — 30 000 грн.



Графік проведення конкурсу:



09.08.2019 18.00 год. — завершення реєстрації учасників конкурсу



23.08.2019 18.00 год. — останній термін подачі конкурсних проектів



30.08 — 07.09.2019 — робота журі та підведення підсумків конкурсу



До складу журі входять:



Ігор Кузьмак, архітектор, член Правління Львівської обласної організації НСАУ, керівник ТзОВ «Укрдизайнгруп» (UDG) (м. Львів);

Олег Боднар, архітектор, професор, доктор дизайну, чл.-кор. Національної академії мистецтв України, ІАРХ НУ «Львівська політехніка» (м. Львів);

Олег Україна, архітектор, архітектурна майстерня «Україна Олег та Ліля» (м. Дніпро);

Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування ЛМР, головний архітектор Львова;

Юрій Столяров, архітектор, головний архітектор проектів ДПІ «Містопроект», викладач кафедри дизайну архітектурного середовища ІАРХ НУ «Львівська політехніка», Член Правління Львівської обласної організації НСАУ (м. Львів);

Ігор Данчак, член Правління Львівської обласної організації НСАУ, кандидат архітектури, доцент ІАРХ НУ «Львівська політехніка» (м. Львіво).

Микола Бобик, директор релігійної громади Української православної Церкви Київського патріархату парафії Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського району м. Львова (м. Львів);

Митрополит Димитрій (Рудюк, Митрополит Львівський і Сокальський, архієрей Православної церкви України (м. Львів);

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку (м. Львів).



Нагадаємо, 21 квітня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про організацію Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію сакральної споруди (церкви) — Храму Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. К. Левицького — вул. Пекарської».



Контактна особа: Мар’ян Кардаш (067)3742008 pomisnainlviv@contest.com.ua