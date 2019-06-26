Триває конкурс на визначення найкращої відреставрованої брами: проголосувати можна на фейсбук-сторінці Гарячої лінії міста Суспільство | 25-06-2019, 21:02 0 94

У Львові вже другий рік діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). За час дії програми відреставровано більше 40 об’єктів, серед яких як дерев’яні так і металеві брами. Мерія оголосила конкурс на визначення найкращої брами після реставрації. Проголосувати можна на фейсбук-сторінці Гарячої лінії міста. Ініціатор конкурсу управління охорони історичного середовища ЛМР.

Умови голосування прості: поставте «лайк» під фото брами, яка найбільше подобається. За результатами голосування буде відзначено архітектора-реставратора, який виконав роботу, та мешканців будинку, які подали заявку на участь у програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам. Голосування триває до 26 червня.



«Уже другий рік у Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам. Дякуємо активним мешканцям, які прагнуть зберегти автентичні брами у своїх будинках, і брали та беруть участь у цій програмі.



Також хочемо заохотити інших мешканців, в будинках яких є історичні брами чи двері, долучатися до цієї програми, адже результат робіт свідчить сам за себе", — прокоментувала Лілія Онищенко, начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР.



Нагадаємо, у межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%), минулого року відреставровано вхідні двері будинку на пл. Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вул. Залізнична, 4, вул. Павлова, 11, вул. Котляревського, 15, вул. Лисенка, 3 (дві брами), на вул. Кониського, 5, вул. Архітекторська, 3 (три брами), вул. Чупринки, 46, вул. Дорошенка, 22 і вул. Козланюка, 8, пл. Ринок, 14, вул. Смольського, 3 а також металеві брами на вул. Головацького, 22 та вул. Котляревського, 45 і вул. Лисенка, 33 та ін.



Також цього року у Львові впроваджено програму співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.