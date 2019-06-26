У червні двоє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини Суспільство | 25-06-2019, 21:04 0 100 З року в рік у Львові зберігається чудова традиція вітати довгожителів міста, які відзначають 100 і більше років. У червні двоє львів’янок поважного віку відзначили свої уродини: одній із них виповнився 101 рік, ще одній — 102 роки. Про це повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.



Зокрема, 3 червня свої 102-гі уродини відсвяткувала Олена Рибалко, а 23 червня свої 101-ші уродини святкувала відома львів’янка Ірина Шуль. Обох ювілярок, як і щороку, від імені громади Львова привітали представники управління соціального захисту ЛМР та вручили матеріальну допомогу у розмірі по 5 тис. грн.



Загалом у 2019 році свої уродини вже відзначили 9 львів’ян-довгожителів: троє містян, яким виповнилося 100 років, і шестеро — яким виповнилося 101 та більше років.



Нагадаємо, також за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження, попри одноразову матеріальну допомогу 5 000 тис. грн., вручають ще й пам'ятну монету та вітальний лист від міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис. грн. Загалом у 2019 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис. грн.



Одноразова матеріальна допомога у розмірі 5 тис. грн. виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2018 No 765 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2019 році виповниться 100 і більше років».

