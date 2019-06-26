У Трускавці стартував IV Форум місцевого розвитку Суспільство | 25-06-2019, 21:07 0 100



Сьогодні, 25 червня у Трускавці розпочався триденний IV Форум місцевого розвитку, організаторами якого є Львівська обласна рада, Асоціація ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – УКРАЇНА», Асоціація Місцевих Рад «Ради Львівщини».



Карпатський прорив: партнерство задля розвитку – провідна ідея форуму, покликана об’єднати зусилля Карпатського регіону, центральних і місцевих органів влади задля отримання пілотної програми підтримки Українських Карпат у фінансовій перспективі Європейського Союзу 2021-2027 років.



«Карпатський прорив: партнерство задля розвитку. Саме під такою назвою пройде IV Форум місцевого розвитку. Ініціатива однойменної громадської організації помножена на зусилля Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» разом з Асоціацією «Ради Львівщини» створює умови для дискусій на тему розвитку Карпат, - розповідає ініціатор IV Форуму місцевого розвитку, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. - Впродовж трьох днів матимемо спілкування щодо перспектив регіонів об’єднаних Українськими Карпатами, їх розвиток через призму євроатлантичної інтеграції, кращих практик партнерства у різних сферах задля розвитку Карпат та дискусій на тему спроможності сектору економіки у карпатських територіях.



Під словом «прорив» розуміємо ініціативи щодо просування ідеї об’єднання зусиль чотирьох областей регіону об’єднаних Українськими Карпатами з центральними органами виконавчої влади. Мова про просування пілотної програми підтримки ініціатив Українських Карпат у майбутній фінансовій перспективі Європейського Союзу 2021 – 2028.



Форум зібрав понад 400 учасників – представників виконавчої та законодавчої влади, місцевого самоврядування, закордонних гостей та партнерів, дипломатичного корпусу, бізнесу тощо.



Запланована участь у Форумі Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, віце-прем’єрів, які займаються питаннями розвитку Карпат, міністрів екології, закордонних справ, регіонального розвитку, а також п'ятого Президента України Петра Порошенка та його дружини Марини Порошенко.



Крім того, до нас завітали іноземні партнери з Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Грузії, Німеччини.



Отож, цього року будемо дискутувати про:



- Стратегію для Карпат: кращі практики, напрацювання, перспективи.

- Партнерство заради розвитку: співпрацю на всіх рівнях: від локального до глобального.

- Економіку Карпат: інвестиції, енергетику, інфраструктуру та інновації.



Щодня матимемо центральну панель:



1 день – «Розвиток українських регіонів крізь призму євроатлантичної інтеграції».



2 день – «Карпатський прорив: партнерство задля розвитку».



3 день – «Співпраця задля розвитку Карпат».



«Переконаний, будуть професійні обговорення, жваві дискусії, яскраві презентації провідних ідей та добрий настрій учасників Форуму місцевого розвитку», - підсумовує Олександр Ганущин.



Цікаво, що не тільки офіційною частиною може похвалитися цьогорічний Форум, адже в середу, 26 червня, у міському парку Трускавця відбудеться грандіозний суперконцерт за участі популярних українських зірок. Свою творчість даруватимуть гурти: МЕРІ, Rock-H, DZIDZIO.