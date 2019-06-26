Почесні громадяни Львова висловилися проти продажу спиртного в малих архітектурних формах Суспільство | 25-06-2019, 21:15 0 96 Почесні громадяни Львова скерували міському голові Андрію Садовому відкритого листа, в якому виступили проти продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у МАФах, а також закликали до ретельної заборони їхньої реалізації в таких закладах. Як йдеться у зверненні, лише твереза нація може зберегти свободу та незалежність і збудувати гідну економіку та культуру.



«Рішення, які ви приймаєте, впливають не лише на долі окремих людей, але й, нерідко, на моральний стан усієї громади міста.



З глибкою повагою та розумінням ми ставимось до вашої громадянської та професійної мужності приймати рішення, які служать вищому загальному благу, нерідко попри те, що вони можуть комусь не подобатись.



Просимо вас підтримати обмеження торгівлею алкоголем в малих архітектурних формах на території міста Львова, залучаючи до цього усі можливі повноваження, надані вам законодавством. Жоден бізнес, жодна політична доцільність чи хитромудрий компроміс не є вартий життя, здоров’я та безпеки людини, яка стає легкодоступною здобиччю для алкоголю.



Це неправда, що антиалкогольні заходи не мають результату — світ, а також Галичина початку минулого століття пам’ятають, коли активна боротьба з алкоголізацією суспільства давала феноменальні результати.



Алкоголізм став національною епідемію нашої країни. В Україні нараховується близько 700 тисяч залежних від алкоголю громадян, спиртне масово вживають підлітки. Переважна кількість злочинів та правопорушень здійснюється в стані алкогольного сп’яніння. А в той самий час у Сполучених Штатах оштрафують кожного, хто в публічному місці стоятиме з відкритою пляшкою пива!



Тому жоден аргумент не переконає нас у тому, що для відсутності обмеження продажу спиртного є якісь вагомі причини. Вони можуть бути аргументованими, але по своїх наслідках вони — антидержавницькі та антигуманні. Ми повинні зробити хоч щось, аби розчавити голову «зеленому змієві», який безжально та смертельно жалить українців. Лише твереза нація може зберегти свободу та незалежність і збудувати гідну економіку та культуру", -зазначено в листі.



Нагадаємо, з метою усунення порушень громадського порядку в нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, 04.04.2019 на пленарному засіданні сесії міської ради було прийнято ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова повинні припинити торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом.



Також, згідно з ухвалою, районні адміністрацію мали провести обстеження тимчасових споруд на наявність алкогольних чи слабоалкогольних напоїв та пива. У разі продовження реалізації спиртного в тимчасових спорудах, що підтверджено актами районних адміністрацій, їх вважатимуть вилученими з Комплексної схеми розміщення і видані їм паспорти прив’язки будуть анульовані, а укладені договори оренди окремих конструктивних елементів благоустрою — припинені. Якщо у тримісячний термін суб’єкти підприємницької діяльності вимоги ухвали не виконуватимуть, то районні організації зобов’язані вжити заходів щодо демонтажу тимчасових споруд, вилучених із Комплексної схеми їх розміщення.



Як інформувала директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, із 1600 МАФів, які є у перспективній схемі розміщення, 236 здійснюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що суперечить ухвалі, яку прийняла Львівська міська рада. Відтак, місто звертається до підприємців з вимогою перепрофілювати свою діяльність. Обмеження продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв зумовлене, першочергово, бажанням міста пропагувати здоровий спосіб життя та зменшити сумну статистику скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння.