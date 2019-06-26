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Молодь запрошують до унікального табору «Вовча стежа»
|Суспільство | 25-06-2019, 21:17
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У період з 28 червня по 1 липня у лісовому масиві між смт Брюховичі й с. Гряда організовують унікальний молодіжний табір «Вовча стежа», особливістю якого є поєднання розумової та фізичної активностей та виховання у молоді екологічної відповідальності. Організовує проект ЛММГО «Молодіжне Об’єднання «ГРАНІТ» за підтримки Львівської міської ради.
Для учасників табору організують: спортивні та інтелектуальні ігри, самозарадництво, основи табірництва тощо. Організатори переконують, що цей табір буле поєднанням мозкового навантаження, вишколу, теорії та практики, проектного менеджменту і тімбілдингу.
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