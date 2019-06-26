Графік роботи ЦНАП у Львові на 27 — 30 червня Суспільство | 25-06-2019, 21:18 0 96

Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, у зв’язку із святкуванням Дня Конституції, будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова.

Так, 27 червня Центри надання адміністративних послуг працюватимуть за скороченим графіком: з 09.00 до 19.00 год. А 28, 29 та 30 червня, як і усі державні установи, матимуть вихідний день.



З 1 липня офіси працюватимуть за звичним графіком.