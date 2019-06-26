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Графік роботи ЦНАП у Львові на 27 — 30 червня
|Суспільство | 25-06-2019, 21:18
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Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, у зв’язку із святкуванням Дня Конституції, будуть зміни у графіку роботи Центрів надання адміністративних послуг Львова.
Так, 27 червня Центри надання адміністративних послуг працюватимуть за скороченим графіком: з 09.00 до 19.00 год. А 28, 29 та 30 червня, як і усі державні установи, матимуть вихідний день.
З 1 липня офіси працюватимуть за звичним графіком.
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