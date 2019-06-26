Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. І. Франка, 40: вартість робіт 52,6 тис. грн. Суспільство | 25-06-2019, 21:22 0 97 Брами в історичних будинках відновлюють. Дерев’яну браму у будинку на вул. І. Франка, 40 відреставрували в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%).

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. І Франка, 40 — 52,6 тис. грн, із них фінансова частка міста — 36,8 тис. грн, а частка мешканців — 15,7 тис. грн.



Як повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба», роботи проводились під керівництвом Віталія Меретського.



У межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%) вже відреставровано більше 40 об’єктів. Серед них вхідні двері будинку на пл. Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вул. Залізнична, 4, вул. Павлова, 11, вул. Котляревського, 15, вул. Лисенка, 3 (дві брами), на вул. Кониського, 5, вул. Архітекторська, 3 (три брами), вул. Чупринки, 46, вул. Дорошенка, 22 і вул. Козланюка, 8, пл. Ринок, 14, вул. Смольського, 3 а також металеві брами на вул. Головацького, 22 та вул. Котляревського, 45 і вул. Лисенка, 33 та ін.



Також цього року у Львові впроваджено програму співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.



Нагадаємо, Львівська міська рада оголосила конкурс на визначення найкращої брами після реставрації. Проголосувати можна на фейсбук-сторінці Гарячої лінії міста. Ініціатор конкурсу управління охорони історичного середовища ЛМР.