Мерія активно закуповує сучасне обладнання і техніку для львівських шкіл Суспільство | 25-06-2019, 21:23 0 96

Місто активно працює для підвищення ефективності викладання предметів у школах за допомогою сучасних технологій. За останні 2 роки мерія закупила 228 мультибордів, 90 ЗD принтерів, облаштувала 66 сучасних кабінетів фізики та 10 лабораторій.

«Ми збільшуємо кількість техніки та обладнання пропорційно до кількості вчителів, які вміють нею користуватись. Завдання — щоб на кожному поверсі школи був мультиборд. Потрібно вчити дитину відповідно до того світу, який постійно міняється. Ми не можемо передбачити, який цей світ буде, але наше завдання — підготувати дитину», — зазначає Андрій Садовий, міський голова Львова.



За інформацією управління освіти ЛМР, з 2017 року придбано 150 інтерактивних панелей на суму 21,2 млн грн, а у 2018 році на умовах лізингу закуплено 78 панелей. Станом на сьогодні 16 львівських шкіл має по 1 інтерактивній панелі, 90 — по 2, 9 — по 3 та 2 школи — по 6.



Окрім того, з 2017 року в навчальні заклади міста придбано 90 ЗD принтерів на суму 1,9 млн грн.



«За цей же період для 66 кабінетів фізики закупили сучасне обладнання за 9 мільйонів гривень. До кінця 2019 року таке обладнання з’явиться ще у 20 кабінетах фізики.



Більше 6 мільйонів гривень було витрачено на облаштування спеціалізованих лабораторій. Так було відкрито 9 оновлених мультифункційних лабораторій на 2,6 млн грн та 7 сучасних кабінетів трудового навчання на 1,7 млн грн. Придбано мобільну наукову лабораторію — 2 млн. грн. Мобільна наукова лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких має свою оригінальну побудову та дію. Вона побувала вже у 20 школах міста. В цьому році плануємо закупити 9 нових експонатів, які розкриватимуть цікаві явища у музиці та мистецтві", — повідомили в управлінні освіти ЛМР.