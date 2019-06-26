Програма співфінансування реставрації вікон в дії: відреставровано 4 вікна в будинку на вул. Валова, 21 Суспільство | 25-06-2019, 21:24 0 125

Львів продовжує проекти збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини міста започатковані у рамках співпраці з німецьким проектом «Муніципальний розвиток та оновлення історичної частини міста» (GIZ). Цього року у Львові розпочала діяти програма співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев'яний скло-пакет. ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» набрала на цей рік 50 заявок від мешканців. Першу заявку вже виконано — в квартирі на вул. Валова, 21 відреставровано 4 дерев’яних вікна.

«Нещодавно завершено роботи з реставрації вікон у будинку на вул. Валова, 21, кв. 12. Відреставровано 4 дерев’яні вікна. Частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становить 60% - місто, 40% - власник. Отож, загальна вартість робіт 60 тис. 950 грн. З них 36 тис. 570 грн оплатило місто, а 24 тис. 380 грн мешканець.



Дякуємо майстру-реставратору Богдану Герусу за чудово виконану роботу", — розповіли у ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».



Нагадаємо, цього року у Львові розпочала дію програма співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев'яний скло-пакет. Частка співфінансування на реставрацію дерев’яних вікон становить 60% - місто, 40% - власник. Частка при заміні пластикових вікон на дерев'яний скло-пакет (тільки після оплати штрафу) становить 50% - місто, 50% - власник.