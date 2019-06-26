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Місто продає один з найдорожчих об’єктів — завтра стартує аукціон з продажу нежитлових приміщень на площі Ринок, 19, 20 та 21

Суспільство | 25-06-2019, 21:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
Місто продає один з найдорожчих об’єктів — завтра стартує аукціон з продажу нежитлових приміщень на площі Ринок, 19, 20 та 21
Львів надалі активно продовжує практику продажу об'єктів нерухомого майна способом проведення аукціонів у системі ProZorro. Завтра стартує аукціон нежитлових приміщень підвалу та першого поверху, загальною площею 945,1 кв.м. на площі Ринок, 19, 20 та 21 (площею 406,1 кв.м. на площі Ринок, 19; площею 419,3 кв.м. на площі Ринок, 20, площею 119,7 кв.м. на площі Ринок, 21). Стартова ціна об’єкта — 95, 2 млн. грн. Охочі придбати цей об’єкт уже можуть залишати заявки про участь в аукціоні у ProZorro.
«Цей лот — один з найдорожчих об’єктів, які ми виставляли на продаж у місті. Ми дуже зацікавлені і дуже сподіваємося, що інформація про цей об’єкт дійде до потенційних охочих придбати це приміщення і зробити у ньому фантастичний заклад, який буде користуватися попитом і львів’ян, і мешканців міста. Станом на сьогодні ми вже провели понад 180 аукціонів у ProZorro, продали 83 об’єкти, тому сподіваємося, що і цей об’єкт також знайде свого хорошого покупця», — розповіла начальниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свистун.

З її слів, цей об’єкт — це приміщення 1-го поверху і підвалу колишнього ресторанного комплексу. Так історично склалося, що це частина трьох будівель — площі Ринок, 19, 20 та 21, тому й продають його одним лотом. Проте ці приміщення між собою з’єднані, мають переходи, тому й функціонували раніше як один комплекс. Тому місто вирішило продавати цей об’єкт як один лот.

«Об'єкт має площу 945 кв. м. Стартова ціна на нього — 95 млн. грн. Гарантійний внесок, який стартово сплачує кожен охочий взяти участь в аукціоні, становить 10% від вартості — це близько 9,5 млн. грн., а також сплачує реєстраційний внесок в розмірі 840 грн. Ми пройшовши всю процедуру і отримавши відповідні погодження — оскільки це є пам’ятка. Тому зараз об’єкт уже заведений в систему, й заяви вже приймаються в системі. Проведення аукціону заплановано на 26 липня — тобто є 31 день, щоб усі заявники могли зібратися з думками і прийняти рішення спробувати придбати цей об’єкт. ProZorro в цьому контексті є доволі хорошим інструментом для продажу, бо з досвіду, сьогодні до нас заходять покупці не лише зі Львова, але й з інших міст України, що дає можливість зростати ціні на об’єкт. Адже відколи почалася приватизація у ProZorro, Львів стабільно займає перші місця у рейтингу — ми у Львові уже заробили 292 млн. грн.», — каже Інна Свистун.

Раніше у цих приміщеннях була арт-ресторація «Під Левом». Проте попередній орендар (ТзОВ «Краківський ринок») постійно боргував місту кошти за оренду, тому міське управління комунальної власності було змушене подати позов про розірвання договору і виселення цього орендаря. Зі слів Інни Свистун, станом на сьогодні ця заборгованість є на стягненні у виконавчої служби, і попередній орендар справно щомісяця сплачує свій борг місту.

«Це фантастичний об’єкт, тому дуже сподіваємося, що і цей аукціон буде успішним, і за отримані кошти від нього місто зможе зробити потрібні для містян речі. Немає вимог щодо цільового призначення цього об’єкта, є лише вимоги стосовно дотримання законодавства у сфері охорони історико-культурної спадщини», — акцентувала Інна Свистун, начальниця управління комунальної власності Львівської міської ради.

Як повідомляють в міському управлінні комунальної власності ЛМР, район розташування об’єктів на площі Ринок, 19, 20 та 21 характеризується, в основному, житлово-комерційною забудовою міста. Поруч та неподалік цих приміщень є житлові 2-х — 4-х поверхові будинки з вбудованими на перших та цокольних поверхах комерційними об'єктами, магазини, кафе-бари, ресторани, відділення банків, Львівська міська рада. Враховуючи туристичний потік у центрі міста, приміщення ідеально підходять для ведення ресторанного бізнесу або іншого комерційного призначення.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 95, 2 млн. грн.

Будинки на пл. Ринок, 19 пл. Ринок, 20 та пл. Ринок, 21 є частиною пам’ятки архітектури національного значення — «Жилий будинок». Є погодження Міністерства культури України (листи від 02.08.18 та 28.12.18) щодо приватизації шляхом продажу на аукціоні вказаних об’єктів за умови виконання норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів» ЛМР, телефон: 0322 975 682.

Місто запрошує усіх охочих ознайомитися із об’єктом приватизації, що у центральній частині міста, та взяти участь у продажі.

Зазначимо, що упродовж 2019 року управління комунальної власності ЛМР забезпечило фактичні надходження від приватизації комунального майна у розмірі 189 млн 611 тис. грн., з них: скеровано до міського бюджету — 158 млн грн, скеровано до державного бюджету — 31,6 млн грн. Загальна площа приватизації у 2019 році становить 2 981 кв. м., яка складає 0,85% від площі нежитлових приміщень, що є в оренді. Для порівняння, у 2016 році приватизовано 5 886,7 кв м (на суму 65,8 млн грн), а це 1,69% від орендованих площ; у 2017 році приватизовано 5 813,0 кв м (на суму 82,8 млн грн), а це 1,67% від орендованих площ; у 2018 році приватизовано 7 200,0 кв м (на суму 87,8 млн грн), а це 2% від орендованих площ.

Довідка

Нежитлові приміщення площею 406,1 кв.м. є у цегляному чотириповерховому житловому будинку на пл. Ринок, 19, що розташований на території Державного історико-архітектурного заповідника, в лінійній забудові південного боку ринкової площі. У ХVІ ст. кам'яниця була власністю заможної львівської родини Пелків і відповідно мала назву «Пелчинська». Парцельне планування будинку під № 19 на пл. Ринок було закладено ще у період готики. Кам’яниця, що стояла на цій парцелі в 16 ст., належала заможній львівській родині Пелків і відповідно мала назву Пелчинська. В першій половині 18 ст., тут містилася відома у Львові торгівля винами Яна Лятиновича. Пам’ятка відповідає критерію автентичності (зберегла свою форму, планувальну структуру, архітектурний вистрій фасадів) та відображає розвиток архітектури містобудування м. Львова періоду 18−19 ст.

Нежитлові приміщення площею 419,3 кв.м. є у цегляному чотириповерховому житловому будинку на пл. Ринок, 20, побудованого у ХVІ ст. Назва будинку Крайзерівська (Кайзерівська або Кралівська) походить від прізвища львівського війта Станіслава Крайзера (Stanisław Kraiser) (1569 р.). Ця назва збереглася до ХVІІІ ст.

Нежитлові приміщення загальною площею 119,7 кв.м. є у цегляному чотириповерховому житловому будинку на пл. Ринок, 21 — колишня Домбровська кам'яниця побудована для Андрія Самбора Домбровського.
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