IV Форум місцевого розвитку: дискусія про ліси Суспільство | 25-06-2019, 21:34 0 137

Сьогодні, 25 червня у місті Трускавці стартував IV Форум місцевого розвитку, організаторами якого є Львівська обласна рада, Асоціація ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ-УКРАЇНА» та Асоціація місцевих Рад «Ради Львівщини».

Провідна ідея Форуму - «Карпатський прорив: партнерство задля регіонального розвитку».

Учасники заходу – представники парламентів та урядів Карпатського регіону, регіональних і місцевих органів влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу, неурядових організацій тощо.

В рамках роботи форуму відбулась дискусійна панель «Лісове господарство в Карпатах», в якій спікерами виступили: заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, директор Регіональної дирекції державних лісів в Кросно (Республіка Польща) Гражина Загробельна, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, доктор с/г наук, проф. кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Василь Мазепа, канд. с/г наук, доц. кафедри лісівниціів НЛТУ України Володимир Крамарець.

Під час дискусії учасниками обговорено сучасний стан та бачення перспектив розвитку лісового господарства в Карпатському регіоні.

Начальник Львівського облавсного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека у своєму виступі акцентував увагу на важливості переходу на засади наближеного до природи лісівництва, які передбачають інтеграцію принципів збереження біологічного різноманіття у щоденну практику лісогосподарської діяльності.

Зазначимо, що протягом роботи Форуму (25-27 червня) говоритимуть про розвиток Карпатського краю, стратегію, секторальну підтримку, використання елементів партнерства та співпраці для розвитку територій. Окремою дискусією планують обговорити економічний розвиток.



Прес-служба Львівського ОУЛМГ

