IV Форум місцевого розвитку: контакти з польськими лісівниками Суспільство | 25-06-2019, 21:36 0 147

Сьогодні, у рамках IV Форуму місцевого розвитку у м. Трускавці відбулась зустріч начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Дейнеки з директором Регіональної дирекції державних лісів Польщі в Кросно Гражиною Загробельною.

Під час зустрічі обговорено питання співпраці в умовах сталого ведення лісового господарства.



В результаті сторонами досягнута домовленість про обмін фахівцями для вивчення досвіду з питань розвитку лісового господарства в Карпатському регіоні.



Зазначимо, лісівники Львівщини активно співпрацюють з польськими колегами починаючи з 2010 року, відповідно до угоди про співпрацю, з метою вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового господарства, гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами.





