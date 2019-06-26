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З початку 2019 року до Державного бюджету надійшло майже 377614,6 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суспільство | 25-06-2019, 21:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    
Суб’єкти господарювання у січні - травні 2019 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету 377614,6 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 140691,2 тис.грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.
За травень 2019 року платники податків Галицького управління сплатили до Державного бюджету 62511,1 тис.грн. податку на додану вартість.
11484 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Галицького управління
З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надано 11484 адміністративних послуг, а саме:
- 3207 видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 847 видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 1438 реєстрація платника єдиного податку;
- 1707 надання витягу з реєстру платників єдиного податку;
- 856 реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку;
- 906 видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;
- 1752 реєстрація книг обліку розрахункових операцій;
- 303 реєстрація розрахункових книжок.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
За рахунок заходів щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету надійшло 8171,0 тис.гривень
Галицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області протягом січня - травня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету в сумі - 8171,0 тис.грн., в т.ч. до державного - 5438,4 тис.гривень.
25533,0 тис.гривень акцизного податку надійшло від платників Галицького управління до Місцевого бюджету
Протягом січня - травня 2019 року платники податків Галицького управління, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до Місцевого бюджету 25533,0 тис. гривень акцизного податку. За травень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 5662,9 тис.грн. акцизного податку.
На підтримку армії перераховано 78794,5 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління
Протягом січня - травня 2019 року платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Державного бюджету 78794,5 тис.грн. військового збору. За травень 2019 року платники податків сплатили до Державного бюджету 17009,5 тис.грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру. Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Платники платників Галицького управління за січень – травень 2019 року до Місцевого бюджету сплатили 185825,1 тис.гривень єдиного податку
За січень - травень 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Місцевого бюджету 185825,1 тис.грн. єдиного податку. За травень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 51463,0 тис.грн. єдиного податку.
171580,7 тис.гривень сплатили до Зведеного бюджету податку на прибуток підприємств платники податків Галицького управління
З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету 171580,7 тис.грн. податку на прибуток підприємств. За травень 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету 49935,5 тис.грн. податку на прибуток.
Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 1034356,4 тис.гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили за січень - травень 2019 року майже 1034356,4 тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За травень 2019 року платники податків сплатили 211827,3 тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Галицьке управління ГУ ДФС у Львівській області інформує платників податків, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” (далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.
У Законі вказано:
- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня - 25,13 гривні;
- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня - 1936, з 1 грудня - 2027 гривень;
- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня - 918,06 грн. (4173 х 22 %);
Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року - 62595,00 грн. (4173 х 15).
Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.
Від платників Галицького управління з початку 2019 року до Місцевого бюджету надійшло 548023,4 тис.гривень податку на доходи фізичних осіб
З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Місцевого бюджету 548023,4 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. За травень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 118010,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
З початку року до Місцевого бюджету надійшло 21532,7 тис.гривень податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління
Платники податків, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, за січень - травень 2019 року сплатили до Місцевого бюджету 21532,7 тис.грн. податку на нерухоме майно. За травень 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 1671,4 тис.грн. податку на нерухоме майно.
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