На Голосківському кладовищі виявили застарілу мінометну міну Суспільство | 25-06-2019, 21:50 0 167 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 червня о 12.54 год. на території Голосківсього кладовища у Львові (вул. Миколайчука, 42) під час викопування місця для поховання, виявлено застарілу 80 мм мінометну міну часів Другої світової війни.



Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.