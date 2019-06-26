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На Голосківському кладовищі виявили застарілу мінометну міну
|Суспільство | 25-06-2019, 21:50
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|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 червня о 12.54 год. на території Голосківсього кладовища у Львові (вул. Миколайчука, 42) під час викопування місця для поховання, виявлено застарілу 80 мм мінометну міну часів Другої світової війни.
Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.
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