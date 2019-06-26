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Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber
|Суспільство | 26-06-2019, 08:37
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|Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.
Як зазначається, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, "оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця".
За підсумками зустрічі глава держави запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради.
Нагадуємо:
Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.
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