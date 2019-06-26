Зеленський запросив до складу Національної інвестиційної ради власника Viber Суспільство | 26-06-2019, 08:37 0 77 Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником японської компанії Rakuten. В Україні вона найбільш відома як власник сервісу Viber.



Про це повідомляє прес-служба президента України.



На зустрічі обговорили плани збільшення присутності компанії Rakuten в Україні, зокрема розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.



Як зазначається, Мікітані схвально відгукнувся про ініціативу Володимира Зеленського "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, "оскільки Viber є невід'ємною частиною смартфона майже кожного українця".



За підсумками зустрічі глава держави запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради.



Нагадуємо:



Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

