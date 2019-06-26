У Харкові невідомі вночі на проспекті Григоренка повертають таблички з іменем Жукова Суспільство | 26-06-2019, 08:40 0 92

У Харкові на проспекті Григоренка невідомі особи замінювали таблички з назвою вулиці на "проспект маршала Жукова".



Про це повідомляє UA:Харків.



"Нові-старі" таблички вже встановили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.



Як розповів UA: Харків місцевий житель Сергій Тимохін, його знайомий, мешканець одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються вдертися невідомі.



"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали собі. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов з хати, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі?...", — розповів Тимохін.

На місце викликали поліцію. Люди, які змінювали таблички, не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди. Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра.



Нагадаємо:



Проспект маршала Жукова у Харкові було перейменовано на проспект Петра Григоренка у 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради було зареєстровано електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я Жукова.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.

19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.

Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник народного депутата України Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.

Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.

20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

