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США нададуть Україні $4 млн на покращення захисту військових складів

Суспільство | 26-06-2019, 08:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    
Представники українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю на засіданні у Вашингтоні підписали Меморандум про надання США допомоги Україні в сфері зберігання боєприпасів на суму $ 4 млн.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці українського посольства в США в facebook.

У Вашингтоні відбулося засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

За підсумками зустрічі т. в.о. Директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та Помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності Посла України в США Валерія Чалого підписали Меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів, яким передбачається виділення американською стороною щонайменше 4 млн. дол. на покращення захищеності військових складів на території України.

Засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю проводяться двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні.

Як зазначили у посольстві, ці зустрічі є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.
Нагадаємо:

З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
Зокрема, у жовтні 2018 року загорілася територія 6 арсеналу Міноборони біля міста Ічня Чернігівської області.
У 2017 році сталася пожежа на складах військової частини А1352 поблизу міста Балаклія.
У 2018 році біля сховища боєприпасів поблизу Балаклії снову сталася пожежа.
22 вересня 2017 року сталася пожежа на складі військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.
26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
29 жовтня 2015 року вибухнули склади у місті Сватове на Луганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 цивільний. Головною версію одразу назвали "теракт". Однак у вироку суду згадки про теракт уже не було.
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