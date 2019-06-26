США нададуть Україні $4 млн на покращення захисту військових складів Суспільство | 26-06-2019, 08:41 0 125 Представники українсько-американської групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю на засіданні у Вашингтоні підписали Меморандум про надання США допомоги Україні в сфері зберігання боєприпасів на суму $ 4 млн.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці українського посольства в США в facebook.



У Вашингтоні відбулося засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.



За підсумками зустрічі т. в.о. Директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та Помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності Посла України в США Валерія Чалого підписали Меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів, яким передбачається виділення американською стороною щонайменше 4 млн. дол. на покращення захищеності військових складів на території України.



Засідання Українсько-Американської Робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю проводяться двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні.



Як зазначили у посольстві, ці зустрічі є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Нагадаємо:



З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.

Зокрема, у жовтні 2018 року загорілася територія 6 арсеналу Міноборони біля міста Ічня Чернігівської області.

У 2017 році сталася пожежа на складах військової частини А1352 поблизу міста Балаклія.

У 2018 році біля сховища боєприпасів поблизу Балаклії снову сталася пожежа.

22 вересня 2017 року сталася пожежа на складі військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.

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29 жовтня 2015 року вибухнули склади у місті Сватове на Луганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 цивільний. Головною версію одразу назвали "теракт". Однак у вироку суду згадки про теракт уже не було.

