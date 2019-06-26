Суд зобов'язав Мангера здати закордонний паспорт і носити браслет Суспільство | 26-06-2019, 08:42 0 88 Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, зобов’язавши підозрюваного Владислава Мангера здати паспорти і вдягнути браслет.



Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у facebook.



Суддя зобов'язав Мангера прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу у встановлений час, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи для виїзду, носити електронний засіб контролю.



Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.



Нагадуємо:



31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.

Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

