ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації Суспільство | 26-06-2019, 08:47 0 98 Парламентська асамблея Ради Європи у середу розгляне оскарження повноважень російської делегації.



Про це повідомляє "Європейська правда".



Делегація РФ вчора вранці вперше після 2015 року повернулася до асамблеї, але група депутатів оскаржила їхні повноваження відразу за двома процедурами.



Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали під півсотні депутатів.



Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму, і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

В середу пообіді ПАРЄ має ухвалити рішення за оскарженнями.



Слід зазначити, що оповіді ПАРЄ щодо повноважень російських депутатів готуватимуть проукраїнські депутати.



Як повідомлялося, рішенням ПАРЄ чинний механізм санкцій скасований, однак у депутатів лишилася можливість повністю відмовити у повноваженнях делегації, або накласти дрібні санкції.