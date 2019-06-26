З 1 липня зміниться вартість оформлення паспортів Суспільство | 26-06-2019, 11:12 0 90

У Центрах надання адміністративних послуг Львова найзатребуванішою залишається послуга оформлення і видачі паспортів. З початку року нею уже скористалися близько 18 тисяч осіб. Як інформують у департаменті адміністративних послуг, уряд ухвалив нову вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відтак, з 1 липня зміниться вартість оформлення паспортів.

«Варто звернути увагу, що паспорт, який оформляється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів та є безкоштовним. Подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна в територіальному підрозділі ЦНАП Львова, залежно від реєстрації місця проживання. Однак оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна здійснити у будь-якому територіальному підрозділі ЦНАП, незалежно від реєстрації місця проживання», — повідомила керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради Мар’яна Дюганчук.



Варто зауважити, що уряд ухвалив нову вартість адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відтак, із 1 липня:



— оформлення ІD-картки (до 20 робочих днів) становитиме 345 грн, із них 126 грн — вартість адмінпослуги, та 219 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 279 грн);



— оформлення ІD-картки (до 10 робочих днів) — 471 грн, із них 252 грн — вартість адмінпослуги, та 219 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 366 грн);



— оформлення закордонного паспорта (до 20 робочих днів) — 682 грн, із них 352 грн — вартість адмінпослуги, та 330 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 557,32 грн);



— оформлення закордонного паспорта (до 7 робочих днів) — 1034 грн, із них 704 грн — вартість адмінпослуги, та 330 грн — вартість бланка (до 01.07.2019 вартість 810,32 грн).



Записатися на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна, скориставшись онлайн-реєстрацією через сайт Львівської міської ради за посиланням: https://city-adm.lviv.ua/services/preregistration, а в разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки — звернувшись безпосередньо до територіального підрозділу ЦНАП м. Львова за відповідним місцем реєстрації:



— вул. К. Левицького, 67 (Личаківський район);



— пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район);



— вул. М. Хвильового, 14а (Шевченківський район);



— вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район);



— вул. Генерала Чупринки, 85 (Франківський район);



— вул. Шевченка, 374 (Шевченківський район).



Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services.