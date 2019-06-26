Сьогодні буде призупинено водопостачання до частини Шевченківського району Суспільство | 26-06-2019, 11:12 0 99 Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 26 червня, буде призупинено водопостачання до частини Шевченківського району.



У зв'язку з плановими роботами, пов’язаними з реконструкцією вул. Замарстинівська (переврізки новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 160 мм), сьогодні, 26 червня, з 09.00 год до 20.00 год буде припинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: Замарстинівська, 11 — 97; 36 — 112, Гайдамацька, Богдана Хмельницького, 77, Жовківська, 1 — 61, Городницька, Януша, Липинського, 26 — 36, пр. Чорновола, Хімічна і прилеглими до них.



ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням вказаних робіт.