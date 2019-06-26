Батькам дошкільнят нагадують: документи про зарахування у садок потрібно подати до 16 липня Суспільство | 26-06-2019, 11:16 0 93

Управління освіти Львівської міської ради нагадує, що батькам, чиї діти зараховані до дитячих садків у першій хвилі, необхідно подати документи у садочок до 16 липня 2019 року.

Батькам рекомендують перевірити інформацію про статус заявки дитини в електронних кабінетах або ж безпосередньо звернувшись до керівника дошкільного закладу.



«Звертаємо увагу, що в комунальні заклади дошкільної освіти є можливість зараховувати малюків один раз. Зарахування відбувається лише за Вашими заявками, створеними в електронному кабінеті. Тому жодних дій щодо зміни дошкільного закладу після надходження СМС-повідомлення та зміни статусу в електронному кабінеті дитини на статус „ЗАРАХОВАНО ДО ЗДО“ адміністратор електронної системи реєстрації не проводить», — зазначають в управлінні освіти ЛМР.



«Зараз надходить дуже багато різноманітних звернень від батьків до управління освіти і на Гарячу лінію міста про те, що вони хочуть змінити заклад дошкільної освіти, бо їм не підходить той, який вони обрали. На жаль, зараз у нас немає жодної можливості змінити обраний батьками садок. Якщо вони отримали повідомлення, що дитина зарахована до певного садочку, батьки повинні принести туди документи і дитина буде зарахована», — наголосила начальниця управління освіти Зоряна Довганик.



Якщо батькам після зарахування дитини до дитячого садка не підходить обраний ними дошкільний заклад, необхідно звернутися в ЦНАП із заявою щодо видалення цієї заявки і, відповідно, після цього батьки матимуть можливість зареєструвати дитину ще раз.



Нагадаємо, що функція редагування електронних заявок дітей, які не потрапили до садка в першій хвилі зарахування, відновиться в останній декаді липня. У цей період з’явиться інформація про вільні місця в садках м. Львова. Друга хвиля зарахування здійснюватиметься в останній декаді серпня.



На 2019 рік в електронній реєстрації для зарахування в садки зареєстровано 8051 дитину. Станом на 01.09.19 року буде зараховано 7200 дітей.