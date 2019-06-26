Органний зал запрошує на грандіозний концерт «Мистецтво фуги. Ідеальна музика» Суспільство | 26-06-2019, 16:13 0 51

Сьогодні о 19.00 год. у Львівському органному залі відбудеться концерт «Мистецтво фуги. Ідеальна музика» за участі відомої львівської органістки Надії Величко, камерного оркестру Ukrainian Festival Orchestra та керівника органного залу, дириґента Івана Остаповича.

«У нас в Україні „Мистецтво фуги“ можна почути нечасто, особливо на органі», — каже Надія Величко. Сама органістка давно і глибоко закохана в цей твір: «Він ніколи не може набриднути, його можна грати ціле життя».



«Ця робота є не лише вершиною майстерності та технічно досконалим музичним документом, але і своєрідним духовним заповітом Баха нащадкам. Музика вводить слухача в особливий медитативний стан, в якому всі емоції сховані всередині», — вважає Величко.



«Цим концертом хочемо привернути увагу до здорового способу життя. „Мистецтво фуги“ Бах задумував як ідеальну музику. „Мистецтво фуги“. Бігай. Ставай ідеальним», — каже заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко.



Організатори концерту сподіваються закцентувати увагу на тому, як класичне мистецтво може бути сучасним та актуальним.



Квитки можна придбати:



— у касі органного залу: щоденно з 13.00 до 19.00 год.



— онлайн на Gastroli.ua за посиланням: https://gastroli.ua/places/235



— у понад 20-ти касах Львова: https://gastroli.ua/network



Довідка



«Мистецтво фуги» — останній твір Йоганна Себастьяна Баха. Він складається з 14-ти фуг та 4-х канонів. Задуманий композитором як вишукані та різнопланові поліфонічні розробки однієї тієї ж теми в тональності ре-мінор (d-moll). У партитурі «Мистецтва фуги» не вказано, для якого інструменту призначався цей твір. Сам Бах розумів його як «ідеальну» музику.