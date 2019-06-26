Мерія вчергове закликає мешканців не купувати квартири у новобудовах недобросовісних забудовників Суспільство | 26-06-2019, 16:15 0 141 У Львові активно та системно проводять будівництво багатоквартирних житлових будинків. Здебільшого, його здійснюють відповідно до вимог чинного містобудівного законодавства. Однак, є й низка незаконних дій із боку підприємців, які будують багатоповерхові житлові будинки без відповідних документів. Як наголосив сьогодні під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий, мерія вчергове закликає мешканців купувати квартири у новобудовах лише перевірених забудовників.



«Вранці я спілкувався з мешканцями, які придбали квартири в будівельного комплексу «5 авеню». По будівельних питаннях можуть бути неприємні ситуації. Деякі багаті люди з 90-х років отримали дозволи на будівництва, і хоч не всі будують, та гроші з людей зібрали. У результаті люди приходять в міську раду, а забудовники ховаються. Людей використовують як живий щит, щоб ховатись від правосуддя. Завдяки нашій злагодженій позиції, ми почали кримінальні справи проти деяких забудовників, але ця проблема потребує ширшого вирішення.



Я пропоную зібрати всю інформацію про документи, які вже видані на сьогодні, і проаналізувати її в розрізі наступних 2 років з точки зору перспектив, а також приймати неординарні рішення, бо ситуація може бути критичною. Шахраї були, є і будуть. Але зараз ситуація в країні — унікальна у плані роботи правоохоронної системи", — прокоментував Андрій Садовий.



Нагадаємо, щоб вберегтися від придбання квартир у забудовників, які ведуть незаконну діяльність, варто користуватися сайтом із картою забудов, на якому можна отримати всю інформацію про ведення будівництва.