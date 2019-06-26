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Оголошено конкурс на визначення перевізників на 14 автобусних маршрутах Львова

Суспільство | 26-06-2019, 16:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    
Управління транспорту ЛМР оголосило конкурс з визначення автомобільних перевізників на 14 міських автобусних маршрутах загального користування. Йдеться про 12 маршрутів, на які торік не подався на конкурс жоден перевізник, і 2 нові маршрути. Пропозиції можна подавати до 26 липня 2019 року.

Зокрема, оголошено конкурс на визначення перевізників на маршрути: № 8а, 12, 18, 19, 30, 35, 36, 36а, 37, 40, 48, 49, 50 і 54.

«Маршрути, на які оголошуємо додатковий конкурс, обслуговують перевізники за тимчасовими договорами. Після проведення конкурсу з переможцями буде укладено договір, терміном на 5 років», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Зокрема, йдеться про визначення перевізників на маршрути:

№ 8а — вул. Зернова — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Замарстинівська — вул. Львівська (смт. Брюховичі) — вул. Курортна (смт. Брюховичі) — вул. Незалежності (смт. Брюховичі) — вул. В. Івасюка (смт. Брюховичі) — вул. Незалежності (смт. Брюховичі) — вул. Курортна (смт. Брюховичі) — вул. Львівська (смт. Брюховичі) — вул. Замарстинівська — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. П. Куліша — вул. Зернова.

№ 12 — вул. І. Величковського — вул. Т. Шевченка — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Винниця — вул. Тунельна — вул. Варшавська — вул. Замарстинівська — вул. Гетьмана Івана Мазепи — вул. І. Миколайчука — вул. В. Липинського (автовокзал «Північний») — вул. І. Миколайчука — вул. Гетьмана Івана Мазепи — вул. Замарстинівська — вул. Варшавська — вул. Тунельна — вул. Винниця — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського.

№ 18 — вул. Суботівська — вул. Широка — вул. Сяйво — вул. Городоцька — вул. І. Виговського — вул. Володимира Великого — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський («Провесінь») — Личаківська — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — вул. Володимира Великого — вул. І. Виговського — вул. Городоцька — вул. Сяйво — вул. Широка — вул. Суботівська.

№ 19 — вул. Б. — І. Антонича — вул. К. Трильовського — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський — вул. Богданівська — вул. Пластова — вул. Ковельська — вул. Новознесенська — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Грінченка — вул. Гетьмана Івана Мазепи — вул. І. Миколайчука — вул. В. Щурата — вул. І. Миколайчука — вул. Гетьмана Івана Мазепи — вул. Б. Грінченка — вул. Б. Хмельницького — вул. Новознесенська — вул. Ковельська — вул. Пластова — вул. Богданівська — вул. Тракт Глинянський — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. К. Трильовського — вул. Б. — І. Антонича.

№ 30 — вул. Т. Шевченка (Рясне-1) — вул. Левандівська — вул. Сяйво — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. С. Бандери — вул. М. Вербицького — вул. М. Коперника — вул. Д. Вітовського — пл. І. Франка — вул. І. Франка — вул. Козельницька — вул. Панаса Мирного — вул. Угорська — вул. Віденська — вул. С. Литвиненка — вул. Панаса Мирного — вул. Козельницька — вул. І. Франка — вул. Уласа Самчука — вул. І. Свєнціцького — вул. І. Франка — пл. І. Франка — вул. Д. Вітовського — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — пл. М. Кропивницького — вул. Коротка — вул. Городоцька — вул. Сяйво — вул. Левандівська — вул. Т. Шевченка (Рясне-1).

№ 35 — вул. Польова — вул. Новознесенська — вул. Механічна — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — вул. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Соборна — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — с. Солонка (вул. Наварійська) — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Механічна — вул. Новознесенська — вул. Польова.

№ 36 — м. Винники (вул. Забава — вул. І. Франка — вул. Галицька) — вул. Личаківська — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. Ю. Бенедиктовича — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. Городоцька — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — вул. Личаківська — м. Винники (вул. Галицька — вул. Т. Шевченка — вул. В. Стуса — вул. І. Франка — вул. Забава).

№ 36а — м. Винники (вул. Забава — вул. І. Франка — вул. Галицька — вул. Т. Шевченка — вул. В. Стуса — вул. І. Франка — вул. Забава).

№ 37 — вул. Під Голоском — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. Торгова — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. В. Чукаріна — вул. Г. Хоткевича — вул. В. Чукаріна — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Під Голоском.

№ 40 — вул. Стрийська (ТРЦ «Кінг Крос Леополіс») — вул. Стрийська (автовокзал) — вул. Хуторівка — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — м. Винники — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. Хуторівка — вул. Стрийська (ТРЦ «Кінг Крос Леополіс»).

№ 48 — Аеропорт — вул. Любінська — вул. І. Виговського — вул. Володимира Великого — вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова — вул. М. Коперника — вул. П. Дорошенка — пр. Свободи — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Замарстинівська — вул. Л. Долинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) — вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — пр. В. Чорновола — пр. Свободи — вул. П. Дорошенка — вул. М. Вербицького — вул. Академіка А. Сахарова — вул. Княгині Ольги — вул. Володимира Великого — вул. І. Виговського — вул. Любінська — Аеропорт.

№ 49 — вул. І. Величковського (Рясне-2) — вул. Т. Шевченка — вул. Городоцька — вул. Городоцька (Приміський вокзал) — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського (Рясне-2).

№ 50 — вул. І. Величковського (Рясне-2) — вул. Т. Шевченка — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Винниця — вул. Тунельна — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — пл. Митна — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — пл. Митна — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Тунельна — вул. Винниця — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського (Рясне-2).

№ 54 — вул. Б — І. Антонича — вул. Коломийська — вул. І. Кавалерідзе — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. Луганська — вул. Стрийська — вул. Академіка А. Сахарова — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — пл. М. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. Брюховицька — смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) — с. Бірки — смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) — вул. Брюховицька — вул. Т. Шевченка — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. С. Бандери — вул. М. Вербицького — вул. М. Коперника — вул. Академіка А. Сахарова — вул. Стрийська — вул. Луганська — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. І. Кавалерідзе — вул. Коломийська — вул. Б. — І. Антонича.

Обов'язкові умови конкурсу:

• Згідно з пунктом 10 Постанови КМУ від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями), перевізник-претендент повинен забезпечити роботу на кожному з об'єктів конкурсу, який охоплює міські автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35% загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50% із 1 січня 2020 року.

• Наявність у перевізника-претендента на кожному маршруті не менше одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Додаткові умови конкурсу:

• Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам Законодавства у сфері автомобільного транспорту.

• Наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусних маршрутах загального користування, з обов’язковим технічним забезпеченням передачі даних в центр керування руху.

Одержати додаткову інформацію про об’єкти конкурсу можна за адресою: м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Графік роботи: пн. — чт. — з 09:00 год. до 18:00 год., пт. — з 09:00 год. до 17:00 год., (субота, неділя — вихідний).

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі: 16.00 год. 26 липня 2019 року. Проведення засідання конкурсного комітету заплановано 15 серпня 2019 року.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: (032) 261 55 66, 261 57 67, e-mail: transport@lvivcity.gov.ua
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