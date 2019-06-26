Відбулася Всеукраїнська проща до Страдчу Суспільство | 26-06-2019, 16:27 0 74





Сьогодні тисячі паломників єдналися у спільній молитві за Україну під час Всеукраїнської прощі до Страдчу — відпустового центру, однієї з найдавніших християнських святинь нашої країни. Цього року прощу присвятили пам’яті страдецьких блаженних, Дню мирянина та 30-літтю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Архиєрейську Божественну Літургію під час прощі очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). До спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

