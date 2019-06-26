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Відбулася Всеукраїнська проща до Страдчу
|Суспільство | 26-06-2019, 16:27
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Сьогодні тисячі паломників єдналися у спільній молитві за Україну під час Всеукраїнської прощі до Страдчу — відпустового центру, однієї з найдавніших християнських святинь нашої країни. Цього року прощу присвятили пам’яті страдецьких блаженних, Дню мирянина та 30-літтю виходу Української греко-католицької церкви з підпілля. Архиєрейську Божественну Літургію під час прощі очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук). До спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий.
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