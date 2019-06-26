Синоптики застерігають: завтра очікується сильний дощ, гроза Суспільство | 26-06-2019, 16:30 0 85 Завтра, 27 червня, по місту Львову та області вдень очікується гроза, пориви північно-західного вітру, подекуди шквали 17 — 22 м/с, місцями значний дощ, град. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.



Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними.



Додамо, також упродовж 26 — 29 червня на території Львівської області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека.