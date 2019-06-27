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Волкер прокоментував відведення українських підрозділів у Станиці Луганській
|Суспільство | 27-06-2019, 08:43
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Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
Про це він написав у Twitter.
"Хороший крок України у Станиці Луганській. Тепер Росія зобов'язана вжити відповідних заходів для зміцнення припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєння незаконних збройних формувань", - підкреслив дипломат.
Нагадаємо:
Штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відводу українських підрозділів під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
У Штабі операції Об’єднаних сил наголосили, що відведення українських підрозділів у Станиці Луганській не послаблює оборонні можливості українських військових на цій ділянці.
Російське видання ТАСС, посилаючись на представників незаконного збройного формування "ЛНР", повідомило, що бойовики також розпочали розведення сил і засобів на ділянці номер один "Станиця Луганська".
21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках фронту - у районі Золотого, Станиці Луганської на ділянці Петрівське-Богданівка, якщо там протягом певного періоду не буде обстрілів.
Українська армія і бойовики в районі КПВВ повинні були відійти від займаних позицій на 1 кілометр углиб.
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