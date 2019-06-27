До місцевих скарбниць Львівщини за п’ять місяців 2019 року надійшло майже на 21 відсоток податків та зборів більше ніж торік Суспільство | 27-06-2019, 08:54 0 59 Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Львівській області у травні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини платники податків сплатили 1 224,2 млн. грн., що на 217,3 млн. грн. або на 21,6 відсотка більше, ніж у травні 2018 року.

У січні-травні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 5 507,8 млн. грн. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДФС у Львівській області, до місцевих бюджетів області, зросли на 951,8 млн. грн. або на 20,9 відсотка.

Серед бюджетоформуючих податків до місцевих бюджетів:

- податок на доходи фізичних осіб. Всього з початку року сплачено 3 438,3 млн. грн., що складає 62,4 відсотка у доходах місцевих бюджетів Львівщини;

- єдиний податок. 1 023,1 млн. грн. цього податку сплачено суб’єктами господарювання Львівщини у січні-травні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів – 18,6 відсотка;

- плата за землю. У січні-травні 2019 року сплачено 467,3 млн. грн. Це 8,5 відс. у надходженнях до місцевої казни;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. З початку року сплачено 113,9 млн. грн., що складає 2,1 відс. від загальних надходжень до місцевих бюджетів Львівщини.

