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Фахівці зібрали розлиту ртуть у підвалі на вул. Єфремова, територію демеркуризували
|Суспільство | 27-06-2019, 08:58
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|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 26 червня о 12.11 год на телефон «101» надійшла інформація, що у Львові в підвалі на вул. Єфремова, 51а (Франківський район) розлито ртуть на площі 1 кв м.
Працівники Франківського РВ ГУ ДСНС у Львівській області провели обстеження та виявили розлив приблизно 5 гр ртуті, яка зібрана з верхнім шаром ґрунту та передана в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Територію, де виявили речовину, демеркуризували.
Обставини події встановлюють.
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