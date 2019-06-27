Фахівці зібрали розлиту ртуть у підвалі на вул. Єфремова, територію демеркуризували Суспільство | 27-06-2019, 08:58 0 69 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 26 червня о 12.11 год на телефон «101» надійшла інформація, що у Львові в підвалі на вул. Єфремова, 51а (Франківський район) розлито ртуть на площі 1 кв м.



Працівники Франківського РВ ГУ ДСНС у Львівській області провели обстеження та виявили розлив приблизно 5 гр ртуті, яка зібрана з верхнім шаром ґрунту та передана в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Територію, де виявили речовину, демеркуризували.



Обставини події встановлюють.