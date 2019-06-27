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Зустріч колег.

Суспільство | 27-06-2019, 09:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
Зустріч колег.
В гості до львівських лісівників приїхали колеги з Донецької області – начальник Донецького управління лісового та мисливського господарства Стороженко В. І та директор Лиманського лісгоспу Приходько О. Б.
Метою їх приїзду було переймання досвіду вирощування саджанців із закритою кореневою системою. Начальник Львівського ОУЛМГ Дейнека А. М. та директор Львівського лісонасіннєвого центру Пелиньо Ф. М. розказали та показали новопридбану лінію фірми ВСС по посіву насіння в касети. Колеги приїхали в момент, коли в цеху відбувався процес уже другого посіву насіння сосни в цьому році. Перший посів проводився 20 березня і сіянці уже вивезені з теплиць на поля дорощування.
Колеги з Донеччини побачили процес заповнення теплиць посіяними касетами. На полях дорощування продемонстрували полив посадкового матеріалу.
Дейнека А. М. розказав колегам про те, що ще планується зробити до завершення. Роботи ще багато, але на кінець літа плануємо повністю завершити будівельно – монтажні роботи.
Колеги побажали плідної праці і втілення в життя усіх задумів.


Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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