Львів’ян запрошують на нічну феєричну екскурсію у Шевченківському Гаю Суспільство | 27-06-2019, 09:07 0 158

Мешканців та гостей Львова запрошують на нічну феєричну екскурсію «Забави на Петра» в Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1). Під час екскурсії кожен зможе потрапити у чарівний світ петрівських звичаїв та обрядів.

Нічна екскурсія відбудеться 12 липня, у день апостолів Петра і Павла.



Відвідувачам пропонують:



У церкві Св. Михаїла (пам'ятка народної архітектури 19 ст.) дізнатися більше про апостолів Петра і Павла та про особливості петрівського посту.

Вузькими стежинами гаю пройти до хати музиканта та під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень-петрівочок.

Дівчатам — завітати на «прочухрини» — веселі посиденьки не без користі.

Хлопцям — пізнати давнє ремесло — «бондарство», легенди та звичаї пов’язані з ним.

Зустрітися із «щезником» та його підступною гостинністю.

Виготовити масло давнім способом та посмакувати ним.

Потрапити на озеро сповнене чарами купальської ночі та її романтичну фотозону.

Іменинникам — прийняти святкові вітання.

Стати учасником «Петрування» — колоритної забави з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням із «чимось» для гумору.



Тривалість екскурсії — 2 години/ Квитки можна придбати заздалегідь онлайн.



Довідка



Торік Музей відвідало 184 тисячі осіб (за квитками 156 тис, решта — пільгові категорії, благодійність, парафіяни). До слова, у порівнянні з 2013 роком відвідуваність зросла на 90%.



Музей активно працює із широкими цільовими аудиторіями: виставки (у середньому 12−16 за рік), майстер-класи і презентації народних ремесел (понад 10 пропозицій), масові заходи — фестивалі, спортивні акції, фешн-шоу, театральні вистави, концерти, традиційні масові святкування «Свята хліба», «Дня гарбуза», Дня незалежності, святкування християнських празників «Різдво в гаю» і «Великдень в гаю», які заслужено стали візитною карткою і Музею, і Львова, й України.