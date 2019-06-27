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Львів’ян запрошують на нічну феєричну екскурсію у Шевченківському Гаю
|Суспільство | 27-06-2019, 09:07
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Мешканців та гостей Львова запрошують на нічну феєричну екскурсію «Забави на Петра» в Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1). Під час екскурсії кожен зможе потрапити у чарівний світ петрівських звичаїв та обрядів.
Нічна екскурсія відбудеться 12 липня, у день апостолів Петра і Павла.
Відвідувачам пропонують:
У церкві Св. Михаїла (пам'ятка народної архітектури 19 ст.) дізнатися більше про апостолів Петра і Павла та про особливості петрівського посту.
Вузькими стежинами гаю пройти до хати музиканта та під супровід давніх інструментів поспівати жартівливих пісень-петрівочок.
Дівчатам — завітати на «прочухрини» — веселі посиденьки не без користі.
Хлопцям — пізнати давнє ремесло — «бондарство», легенди та звичаї пов’язані з ним.
Зустрітися із «щезником» та його підступною гостинністю.
Виготовити масло давнім способом та посмакувати ним.
Потрапити на озеро сповнене чарами купальської ночі та її романтичну фотозону.
Іменинникам — прийняти святкові вітання.
Стати учасником «Петрування» — колоритної забави з музиками, автентичними танцями, обрядовим частуванням із «чимось» для гумору.
Тривалість екскурсії — 2 години/ Квитки можна придбати заздалегідь онлайн.
Довідка
Торік Музей відвідало 184 тисячі осіб (за квитками 156 тис, решта — пільгові категорії, благодійність, парафіяни). До слова, у порівнянні з 2013 роком відвідуваність зросла на 90%.
Музей активно працює із широкими цільовими аудиторіями: виставки (у середньому 12−16 за рік), майстер-класи і презентації народних ремесел (понад 10 пропозицій), масові заходи — фестивалі, спортивні акції, фешн-шоу, театральні вистави, концерти, традиційні масові святкування «Свята хліба», «Дня гарбуза», Дня незалежності, святкування християнських празників «Різдво в гаю» і «Великдень в гаю», які заслужено стали візитною карткою і Музею, і Львова, й України.
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