Вже з понеділка, 1 липня, змінюється нумерація маршрутів міських тролейбусів Суспільство | 27-06-2019, 09:19 0 81

На шляху до запровадження єдиної системи громадського транспорту у Львові, з 1 липня змінюється нумерація маршрутів міських тролейбусів. Зміна нумерації дасть можливість зменшити кількість дублювання у нумерації маршрутів різних видів транспорту та стане вагомим кроком у напрямку до запровадження єдиної системи нумерації громадського транспорту. Ініціатором впровадження нової нумерації є ЛКП «Львівелектротранс».

«Торік ЛКП «Львівелектротранс», коли презентував стратегію розвитку підприємства, одним із заходів передбачив впровадження єдиної системи нумерації маршрутів.



Чому виникла така необхідність? Наприклад, ми маємо електробус, який курсував за тролейбусним маршрутом № 9. Коли він під’їжджав до зупинки, то людям бувало складно зрозуміти, чи це під’їхав автобус № 9, чи тролейбус № 9. Хоча, насправді, це має під’їхати маршрут № 9, без прив’язки до транспортного засобу.



Ми плануємо впроваджувати єдину ліврею. Зараз маємо 150 нових автобусів — 100 МАЗів і 50 Електронів. Також ЛКП «Львівелектротранс» придбає 50 нових тролейбусів виробництва «Електрон». Тому ззовні для пасажира буде багато однакового рухомого складу. Також місто ініціює придбання тролейбусів з автономним ходом. Тобто будуть відрізки доріг, де тролейбус курсуватиме як автобус. Відповідно пасажиру може бути складно зрозуміти, що це їде — тролейбус чи автобус. Для пасажирів основним має бути номер маршруту.



Враховуючи все це, ми виступили ініціаторами зміни нумерації. Вигода від такого впровадження в тому, що на час ремонтів тролейбусний чи трамвайний маршрут можна замінити автобусом. Тобто на цей маршрут виїжджає автобус з номером трамвайного чи тролейбусного маршруту і пасажир не відчуває незручності", — розповів Ігор Могила, керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс».



Станом на сьогодні у місті існують різні маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів, які мають однаковий номер. Дуже часто трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковим номером перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку.

Задля уникнення дублювання у нумерації маршрутів різних видів громадського транспорту та з метою забезпечення базової норми «Електронного квитка», згідно з якою пасажир має змогу користуватись послугами усієї маршрутної мережі, а не певного виду транспорту чи перевізника, запропонована схема єдиної системи руху громадського транспорту.

Для зміни номерів тролейбусних маршрутів сформовано новий номер маршруту шляхом додавання числа 20 до наявного номера, а номер маршруту 24 залишиться без змін.

Впровадження зміни нумерації маршрутів усього громадського транспорту буде реалізовано у два етапи:



Етап 1 — зміна номерів тролейбусних маршруті; при цьому новий номер маршруту для спрощення повинен сформуватись шляхом додавання числа 20 до наявного номера, а номер маршруту 24 залишити без змін; таким чином, отримаємо тролейбусні маршрути 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33;



Етап 2 — зміна номерів автобусних маршрутів, яка можлива під час проведення чергового конкурсу на вибір перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, під час поточного коригування автобусних маршрутів та під час введення нових маршрутів.