В цьому році місто прийняло від мешканців майже 85 кг ртуті Суспільство | 27-06-2019, 09:19 0 87 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, в межах безтермінової акції «Прийом ртуті від населення», з початку 2019 року місто прийняло 84,8 кг ртуті. Також за цей період від мешканців надійшло 252 звернення щодо здачі ртуті. Мерія вкотре закликає не викидати прилади з вмістом ртуті у смітник, а здавати на утилізацію. Адже пари цієї речовини та її сполуки дуже отруйні.



Зокрема, в цьому році здано: 196 медичних термометрів; 4 лабораторних термометри; 4 тонометри медичних та 1 інший ртутовмісний прилад.



Телефони для довідок щодо питань поводження з ртуттю: 261−42−39, 261−40−83. Телефон для довідок щодо прийому ртутних ламп (ЕКО бус): 238−40−46.



Довідка



Ртуть — метал сріблясто-білого кольору. В звичайних умовах — це рідина, у рідкому стані вона легко-рухома. При легкому ударі поділяється на дрібні кульки.



Ртуть в 13,5 разів важча води. Це найбільш легкоплавкий метал. Вона випарюється вже при кімнатній температурі. Пари ртуті і її сполуки дуже отруйні. Потрапивши в організм людини через органи дихання, ртуть нагромаджується і залишається на все життя.



Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.