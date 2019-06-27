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В цьому році місто прийняло від мешканців майже 85 кг ртуті

Суспільство | 27-06-2019, 09:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, в межах безтермінової акції «Прийом ртуті від населення», з початку 2019 року місто прийняло 84,8 кг ртуті. Також за цей період від мешканців надійшло 252 звернення щодо здачі ртуті. Мерія вкотре закликає не викидати прилади з вмістом ртуті у смітник, а здавати на утилізацію. Адже пари цієї речовини та її сполуки дуже отруйні.

Зокрема, в цьому році здано: 196 медичних термометрів; 4 лабораторних термометри; 4 тонометри медичних та 1 інший ртутовмісний прилад.

Телефони для довідок щодо питань поводження з ртуттю: 261−42−39, 261−40−83. Телефон для довідок щодо прийому ртутних ламп (ЕКО бус): 238−40−46.

Довідка

Ртуть — метал сріблясто-білого кольору. В звичайних умовах — це рідина, у рідкому стані вона легко-рухома. При легкому ударі поділяється на дрібні кульки.

Ртуть в 13,5 разів важча води. Це найбільш легкоплавкий метал. Вона випарюється вже при кімнатній температурі. Пари ртуті і її сполуки дуже отруйні. Потрапивши в організм людини через органи дихання, ртуть нагромаджується і залишається на все життя.

Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
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