У липні стартує інклюзивно-мотиваційний табір для молоді зі східних та південних областей України Суспільство | 27-06-2019, 09:21 0 72

З 17 до 21 липня діятиме табір «Резиденція Соціального Підприємництва». Це інклюзивний освітньо-мотиваційний табір для тих, хто хоче покращити навички підприємництва та комунікацій. Учасниками табору може стати молодь віком 16−20 років з Луганської, Донецької, Харківської, Одеської областей, яка цікавиться громадською активністю, можливостями саморозвитку та самореалізації. У програмі також запланований одноденний виїзд у Карпати.

Табір організовує команда ГО «On 3 Wheels — фонд здійснення мрій», за підтримки Фонду Східна Європа та ChildFund Deutschland e.V., в рамках програми «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку» за рахунок коштів, наданих Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина.



Участь у таборі є відкритою для молоді України усіх соціальних, професійних, релігійних, етнічних і національних груп. Особливо вітаються учасники ВПО, сім’ї учасників АТО, багатодітних родин, людей з інвалідністю.



«Наш табір — це 5 днів знайомств, цікавого навчання в групах, нетворкінг, ватри, розвиваючі ігри, пісні під гітару та цінні знайомства з учасниками зі всієї України», — розповідає організаторка табору Мирослава Кушнір, одна з ініціаторок проекту On3wheels.



У програмі табору заплановані такі активності: обговорення питання формування соціального підприємства та відповіді на питання фінансування та просування на ринку; знайомство з реальними кейсами соціального підприємництва «Горіховий дім», On3wheels, ведмежий притулок «Домажир»; інклюзивний похід на вершину Карпат з On3wheels; комунікаційні навички, міжособистісне спілкування; способи протидії корупції.



Вартість навчання, проживання та харчування покривається організаторами. Також компенсовується проїзд зі Львова.



Для участі обов'язково потрібно заповнити анкету за посиланням.



Дедлайн заповнення анкети 5 липня 23:59 год. На сторінці події у фейсбуці можна детальніше ознайомитися з програмою та тематикою табору.



Табір — територія здорового способу життя, вільна від алкоголю, тютюну, інших видів наркотичних речовин.



Програма «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку» є частиною комплексної ініціативи «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу», що реалізується ChildFund Deutschland e.V. за рахунок коштів наданих Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина.