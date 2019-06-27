Это состояние души… Суспільство | 27-06-2019, 10:54 0 103

27 июня - Всемирный день рыболовства

Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно с 1985 года. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 г. в Риме.



С незапамятных времен человек добывал себе пищу у природы. Он занимался сбором съедобных растений, охотой, рыбалкой, которые помогали ему выжить. Так как реки и озера в те времена просто кишели рыбой, первобытный человек ловил ее просто руками, а потом стал применять различные приспособления.



Рыболовство зародилось еще в эпоху палеолита. Археологические находки говорят, что примерно 30-40 тысяч лет до нашей эры человек использовал три основных типа рыболовных принадлежностей:



· Копья применялись главным образом на мелководье;



· Плетеные сети и различные ловушки ставились там, где рыбы было много;



· Ну, а так же применялись крючки.



Крючки делались в основном из кости или дерева. Они привязывались к леске, изготовленной из жил животных или тонких и прочных растительных материалов, таких как корни, лианы, леску, кстати, плели из волос конской гривы. Для ловли крупной рыбы насадкой служили черви, моллюски, маленькие рыбки.



Но, что интересно человек не только для еды добывал рыбу, но и тогда уже появились первые фанатичные любители рыбной ловли, это подтверждает найденный египетский рисунок, который сделан 4 тысячи лет назад. Это первое древнейшее изображение рыбалки и рыболовов известное нам.



Китай первым стал применять шелковые лески и железные крючки



Первыми искусственные приманки сделали македонские рыболовы. Они были сделаны из волос и перьев, немного напоминающие современные. Первая удочка появилась 16 тысяч лет назад.



В Египте, например, изобрели сети и сачки, а в Древнем Риме подобное времяпрепровождение даже учебным предметом сделали. Считалось, что наблюдательность и проницательность воспитывает данный предмет.



Уже в средние века рыболовство старались как-то регламентировать. Так, во Франции ловить рыбу могли только представители рыболовного цеха, священники и знать. А в Англии в 1496 году даже целое пособие издали о различного рода снастях, устройствах, прикорме и других деталях рыбной ловли. Интересно, что его написала леди, Джулиана Бернерс.



Для каждого нашего рыболова настольной книгой, своеобразной рыболовной Библией является «Жизнь и ловля пресноводных рыб» написанной Леонидом Павловичем Сабанеевым в 1875 году. Хоть время пошло вперед, изменились условия, да и многие виды рыб, которые массово водились в то время в наших водоемах, сегодня исчезли, но, тем не менее, Сабанеев – это гуру для современного рыболова.



Статистика утверждает, что в Украине регулярно занимаются рыбной ловлей более пяти миллионов человек. Столько же изредка берут в руки удочку. В Ассоциации рыболовов Украины шутят, что увлечение рыбной ловлей хуже гриппа, ей больны миллионы наших сограждан. Партия у рыболовов одна, это «Клюет или не клюет». Когда подходишь к человеку на берегу с удочкой, то не спрашиваешь у него, кем он работает, какого он вероисповедания или за кого он голосовал, а задаешь только один вопрос: «Клюет?» Вот это и объединяет всех рыболовов страны.



- Нужно помнить, что: Рыбалка – это, прежде всего общение с природой, а не набивание холодильника рыбой. Радует, что последнее время все больше ширится движение «Поймал – Отпусти!». Ведь в реке рыба Друг! Рыба еда – в магазине! – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.



Рыбная ловля – это не просто бамбуковая удочка и поплавок из пера гуся и соломенный брыль на голове рыболова… Это полная экипировка включая на все погодные и сезонные случаи, обувь, костюмы, теплые и непромокаемые комбинезоны, не пропускающие холод носки. И транспорт: начиная от машины, чтобы добраться до отдаленных рыбных мест и заканчивая лодками и катерами. Здесь все по достатку… Кстати удочки бывают и по цене в несколько тысяч долларов. Так же сюда следует включить покупку наживки или приманок. Платные услуги баз отдыха и так далее. Действительно некоторые государства считают довольно весомым вкладом в бюджет рыболовную индустрию. В Канаде это ежегодно приносит в бюджет более 26 миллиардов долларов.



Увлечение рыбалкой охватило все страны мира. В Америке, например, рыбной ловлей увлечены более 40 миллионов человек, это гораздо больше, чем фанатов футбола и баскетбола вместе взятых.



Рыболовство – серьезный и тяжелый труд. Он значительно отличается от рыбалки – вида отдыха на берегу с удочкой или в лодке, ради развлечения. Но 27 июня Всемирный день рыболовства празднуют все – и профессионалы, и любители.



Мировое сообщество то же уделяет пристальное внимание рыболовству. Рыбный продукт незаменим для человеческого организма. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует для полноценного развития съедать каждому человеку не менее 19,6 кг рыбы в год. В Украине рыбная потребительская корзина приблизительно 400 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, из которых 85% импортная продукция, только 15% рыбы отечественного производства.



Человечество столкнулось с необходимостью решить сложнейшую задачу – в условиях беспрецедентного по своим последствиям изменения климата, деградации окружающей среды и ресурсной базы к середине двадцать первого столетия обеспечить продовольствием и средствами к существованию более девяти миллиардов жителей планеты. Рыболовству и Аквакультуре отведена важнейшая роль в достижении этих целей.



В 2018 году производство рыбы в мире достигло 182 млн. тонн, из которых 52% выращены в Аквакультуре.



Ученые с тревогой отмечают снижение рыбных запасов в Мировом Океане. Так, тунца и скумбрии сейчас в Мировом Океане на 74% меньше, чем было 45 лет назад. Особенно пострадали виды больших рыб.



Сокращения популяции морских видов являются не только аппетиты человека, но и изменения климата.



- Деятельность человека нанесла серьезный ущерб океану, поскольку вылов рыбы идет быстрее, чем она может восстановить свою численность, - утверждают в Ассоциации рыболовов Украины.



За последние 20 лет резко сократилась численность рыбьих стай и в отечественных водоемах. Сегодня под сомнение ставится целесообразность вылова рыбы во внутренних водоемах, из-за их депрессивного состояния.



- Будущее отечественной рыбной отрасли в развитие рыбоводства. При цивилизованном подходе к использованию водных ресурсов страны, мы за короткий промежуток времени можем добиться значительных успехов в рыборазведении. Что позволит наполнить внутренний рынок дешевой, качественной рыбой собственного производства, а так же экспортировать рыбный продукт. Мы в состоянии стать Европейской Рыбницей! – считают в Ассоциации рыболовов Украины.





Пресс служба Ассоциации рыболовов Украины