«Борг громадянки Мачеус за користування об’єктами на пл. Ринок, 37 та 38 становить 3 млн грн», — Інна Свистун Суспільство | 27-06-2019, 12:58 0 101

Приміщення на площі Ринок, 37 та 38 продані з аукціону, тому мають свого власника. Раніше їх орендувала Оксана Мачеус, яка була недобросовісною орендаркою, оскільки постійно боргувала плату за оренду — сьогодні загальна заборгованість перед містом становить 3 млн. грн. Відтак, після низки судових проваджень зі стягнення і виселення, сесія міської ради прийняла рішення продати ці приміщення. Про це розповіла начальниця міського управління комунальної власності Інна Свистун.

«Станом на сьогодні загальний борг громадянки Мачеус О.В. за користування нежитловими приміщеннями на пл. Ринок, 37 та пл. Ринок, 38 сягає 3 млн грн. У нас є безліч судових проваджень по стягненню і виселенню Мачеус. По одному з об’єктів нарешті прийняли рішення про розірвання договору в апеляційному порядку після кількох кіл інстанцій. Тому приватна виконавча служба, на наш скерований наказ, 24 червня здійснювала опис майна, щоби стягувати кошти в рахунок боргу, який пані Мачеус мала перед бюджетом. Виконавець усе робив згідно процедури, передбаченої законом», — розповіла начальниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свистун.



Зокрема, на нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 481,10 кв. м на пл. Ринок, 38, був укладений договір оренди з громадянкою Мачеус О.В. від 10.03.2009 за №Г-7012−9, припинений 01.04.2019. Місячна орендна плата за ці приміщення становила близько 34,3 тис. грн.



На нежитлові приміщення підвалу, першого поверху та антресолі, загальною площею 246,90 на пл. Ринок, 37, був укладений договір оренди від 10.03.2009 за №Г-7012−9 припинений 19.06.2019. Місячна орендна плата за ці приміщення становила 21,9 тис. грн. У зв’язку з тим, що громадянка Мачеус О. В. після закінчення договору оренди не звільнила ці приміщення, їй нараховувалась пеня у розмірі подвійної орендної плати, пояснюють в міському управлінні комунальної власності ЛМР.



«Громадянка Мачеус О. В. була недобросовісним орендарем, оскільки постійно боргувала плату за оренду. Відтак, після низки судових проваджень по стягненню і виселенню, сесія міської ради прийняла рішення продати ці приміщення. Орендаря попереджали офіційними листами про оголошений аукціон та про те, що він має право аналогічно, як всі інші охочі, взяти участь у приватизації цього об’єкта», — наголосила начальниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свистун.



Внаслідок проведених двох аукціон, місто вже отримало кошти за продаж цих об’єктів — а це більше 102 млн грн. Із них:



— нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, загальною площею 481,10 кв. м на пл. Ринок, 38 продано з аукціону 11.02.2019 за 56,6 млн грн.



— нежитлові приміщення підвалу, першого поверху та антресолі, загальною площею 246,90 на пл. Ринок, 37 продано з аукціону 02.05.2019 більш ніж за 45,5 млн грн.



«Є новий власник по кожному приміщенню, який має право заселятися і робити дії з тим приміщення, які вважає за потрібне», — підсумували в управлінні комунальної власності ЛМР.