Мури, Міри, Наміри: восени на Львів чекає Конгрес Культури Суспільство | 27-06-2019, 12:59 0 76

У жовтні у Львові відбудеться масштабна подія для українського інтелектуального та мистецького середовища — Конгрес культури «Перехід 1989». Він буде присвячений аналізу культурного досвіду України та Європи за останні 30 років і напрацюванню рекомендацій для культурної сфери України. Конгрес збере орієнтовно 200 визначних представників сфери культури України та з-за кордону.

«Перехід 1989» започаткує традицію конгресу-бієнале і стане платформою для систематичного обговорення, ревізії та стратегування у сфері культури. Захід складатиметься з дискусійної та мистецької програм.



Перший конгрес — «Перехід 1989» — хронологічно та метафорично відштовхується від 1989 року. Він матиме три тематичні блоки, в рамках яких відбуватимуться дискусії: Мури. Міри. Наміри.



Учасники конгресу спробують спільно означити, як і що змінилося у культурній ситуації незалежної України після падіння Берлінського муру й розпаду СРСР. Як на культурний процес і українське суспільство в цілому вплинули, різні феномени та події минулого (фестиваль «Червона Рута», діяльність Студентського Братства, відновлення державності України тощо), і новітні явища (зростання рівня популізму, окупація території України, глобальне інформаційне перенасичення). Важливим є як досвід України, так і загалом Європи, перед котрою нині постає чимало нових викликів.



Кожен із трьох тематичних блоків має свого куратора: Мури — Антін Борковський, журналіст, громадський діяч; Міри — Зоряна Рибчинська, завідувачка кафедри культурології Гуманітарного факультету УКУ, експертка проекту CHOICE; Наміри — Зеновій Мазурик, викладач кафедри культурології УКУ, музеолог, співзасновник «Асоціації музеїв та галерей».



Окремою складовою конгресу стане триєнале сучасного мистецтва «Український зріз». Роботи, що будуть представлені в експозиції, — це художнє осмислення ситуації «переходу», формального перевдягання радянських обрядів у патріотичну обгортку, браку нових смислів. У команді триєнале: куратор — Влодко Кауфман, перфомер, живописець, графік, куратор і координатор низки арт-проектів і фестивалів, співзасновник «Інституту Актуального Мистецтва» (Львів); співкуратор — Сергій Петлюк, медіахудожник, автор та співкуратор багатьох мистецьких проектів в Україні та за кордоном; координаторка — Лідія Савченко-Дуда, співзасновниця та арт-координторка мистецьких проектів МО «Дзиґа», арт-директорка фестивалю «Дні мистецтва перфоманс у Львові» (з 2011 року). Це буде четвертий «Український Зріз» (попередні відбувалися у Польщі).



«Конгрес збере приблизно 200 представників сфери культури України та з-за кордону. Це митці, критики, менеджери у різних галузях культури, історики, культурологи, філософи, дипломати, представники державних, муніципальних, приватних культурних інституцій, мистецьких формувань. Очікуємо, що завдяки актуальній тематиці, залученню експертів, періодичності конгрес сприятиме змінам всієї екосистеми культури України. Це можливість осмислювати здобутки і проблеми, спільно напрацьовувати нові культурні політики, започатковувати проекти. Інший важливий аспект — популяризація теми культури у суспільстві», — зазначає координаторка Конгресу «Перехід 1989», в.о. директора Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.



Організатори конгресу культури: ГО «Вірменська 35», КУ «Інститут стратегії культури», Львівська міська рада, проект реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. У складі візійної групи конгресу: Андрій Дахній, Зеновій Мазурик, Зоряна Рибчинська, Юрій Прохасько, Остап Сливинський, Оксана Форостина, Вікторія Садова, Оксана Дащаківська, Влодко Кауфман, Данило Ільницький, Богдан Шумилович, Антін Борковський.



Довідка



Інститут стратегії культури — муніципальна інституція, створена для координації процесу реалізації та моніторингу Стратегії розвитку культури міста Львова 2025. Місія: аналітична підтримка інституцій та ініціатив у сфері культури, підвищення інституційної спроможності та сприяння розвитку потенціалу культурних середовищ Львова.



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Контакти: culturecongress.lviv@gmail.com, 097 7887881 (Ірина Шутка, менеджерка з комунікації Конгресу).