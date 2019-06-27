Мури, Міри, Наміри: восени на Львів чекає Конгрес Культури...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 27/06/2019 За епідсезон цього року у Львові з укусами кліщів звернулось 170 осіб...>> Наступного року в Рясне-1 відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення...>> У Львові відбувся майстер-клас легендарного джазового піаніста Кенні Баррона...>> Львівська прокуратура налагоджувала співпрацю із колегами з Польщі на міжнародній конференції...>> За лже-свідчення мешканка Бущини може сісти за ґрати на 2 роки...>> Прокуратура у Самборі відсудила майже 2 га землі вартістю понад 1,7 млн грн...>> Розбійника зі Стрия засудили до 5 років позбавлення волі...>> Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...>> Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування...>> Внесено зміни до Регламенту виконавчого комітету...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
Чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, обрано запобіжний захід...
25-06-2019, 20:58  >>> 
Охоронцям львівського ресторану повідомили про підозру у вчинені вбивства через необережність...
25-06-2019, 20:57  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Мури, Міри, Наміри: восени на Львів чекає Конгрес Культури

Суспільство | 27-06-2019, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Мури, Міри, Наміри: восени на Львів чекає Конгрес Культури
У жовтні у Львові відбудеться масштабна подія для українського інтелектуального та мистецького середовища — Конгрес культури «Перехід 1989». Він буде присвячений аналізу культурного досвіду України та Європи за останні 30 років і напрацюванню рекомендацій для культурної сфери України. Конгрес збере орієнтовно 200 визначних представників сфери культури України та з-за кордону.
«Перехід 1989» започаткує традицію конгресу-бієнале і стане платформою для систематичного обговорення, ревізії та стратегування у сфері культури. Захід складатиметься з дискусійної та мистецької програм.

Перший конгрес — «Перехід 1989» — хронологічно та метафорично відштовхується від 1989 року. Він матиме три тематичні блоки, в рамках яких відбуватимуться дискусії: Мури. Міри. Наміри.

Учасники конгресу спробують спільно означити, як і що змінилося у культурній ситуації незалежної України після падіння Берлінського муру й розпаду СРСР. Як на культурний процес і українське суспільство в цілому вплинули, різні феномени та події минулого (фестиваль «Червона Рута», діяльність Студентського Братства, відновлення державності України тощо), і новітні явища (зростання рівня популізму, окупація території України, глобальне інформаційне перенасичення). Важливим є як досвід України, так і загалом Європи, перед котрою нині постає чимало нових викликів.

Кожен із трьох тематичних блоків має свого куратора: Мури — Антін Борковський, журналіст, громадський діяч; Міри — Зоряна Рибчинська, завідувачка кафедри культурології Гуманітарного факультету УКУ, експертка проекту CHOICE; Наміри — Зеновій Мазурик, викладач кафедри культурології УКУ, музеолог, співзасновник «Асоціації музеїв та галерей».

Окремою складовою конгресу стане триєнале сучасного мистецтва «Український зріз». Роботи, що будуть представлені в експозиції, — це художнє осмислення ситуації «переходу», формального перевдягання радянських обрядів у патріотичну обгортку, браку нових смислів. У команді триєнале: куратор — Влодко Кауфман, перфомер, живописець, графік, куратор і координатор низки арт-проектів і фестивалів, співзасновник «Інституту Актуального Мистецтва» (Львів); співкуратор — Сергій Петлюк, медіахудожник, автор та співкуратор багатьох мистецьких проектів в Україні та за кордоном; координаторка — Лідія Савченко-Дуда, співзасновниця та арт-координторка мистецьких проектів МО «Дзиґа», арт-директорка фестивалю «Дні мистецтва перфоманс у Львові» (з 2011 року). Це буде четвертий «Український Зріз» (попередні відбувалися у Польщі).

«Конгрес збере приблизно 200 представників сфери культури України та з-за кордону. Це митці, критики, менеджери у різних галузях культури, історики, культурологи, філософи, дипломати, представники державних, муніципальних, приватних культурних інституцій, мистецьких формувань. Очікуємо, що завдяки актуальній тематиці, залученню експертів, періодичності конгрес сприятиме змінам всієї екосистеми культури України. Це можливість осмислювати здобутки і проблеми, спільно напрацьовувати нові культурні політики, започатковувати проекти. Інший важливий аспект — популяризація теми культури у суспільстві», — зазначає координаторка Конгресу «Перехід 1989», в.о. директора Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

Організатори конгресу культури: ГО «Вірменська 35», КУ «Інститут стратегії культури», Львівська міська рада, проект реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. У складі візійної групи конгресу: Андрій Дахній, Зеновій Мазурик, Зоряна Рибчинська, Юрій Прохасько, Остап Сливинський, Оксана Форостина, Вікторія Садова, Оксана Дащаківська, Влодко Кауфман, Данило Ільницький, Богдан Шумилович, Антін Борковський.

Довідка

Інститут стратегії культури — муніципальна інституція, створена для координації процесу реалізації та моніторингу Стратегії розвитку культури міста Львова 2025. Місія: аналітична підтримка інституцій та ініціатив у сфері культури, підвищення інституційної спроможності та сприяння розвитку потенціалу культурних середовищ Львова.

За новинами Конгресу стежте на офіційній фейсбук-сторінці Конгрес культури / Culture Congress.

Контакти: culturecongress.lviv@gmail.com, 097 7887881 (Ірина Шутка, менеджерка з комунікації Конгресу).
   Новини по темі: Суспільство
За епідсезон цього року у Львові з укусами кліщів звернулось 170 осіб...
27-06-2019, 16:00  >>> 
Наступного року в Рясне-1 відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення...
27-06-2019, 15:59  >>> 
Львівська прокуратура налагоджувала співпрацю із колегами з Польщі на міжнародній конференції...
27-06-2019, 15:56  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...
27-06-2019, 13:03  >>> 
Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування...
27-06-2019, 13:02  >>> 
Внесено зміни до Регламенту виконавчого комітету...
27-06-2019, 13:01  >>> 
Мури, Міри, Наміри: восени на Львів чекає Конгрес Культури...
27-06-2019, 12:59  >>> 
   АктуальноАктуально
Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися...
25-06-2019, 08:45  >>> 
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Вибори: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня...
27-06-2019, 08:40  >>> 
ЦВК вдруге відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи...
25-06-2019, 08:49  >>> 
ЦВК зареєструвала ще 722 кандидатів у Раду...
25-06-2019, 08:46  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...
27-06-2019, 13:03  >>> 
Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування...
27-06-2019, 13:02  >>> 
Внесено зміни до Регламенту виконавчого комітету...
27-06-2019, 13:01  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
Рада затвердила нових заступників міського голови та оновила склад виконкому...
20-06-2019, 15:45  >>> 
Мер Львова прокоментував призначення своїх заступників та оновлення складу виконавчого комітету ЛМР...
20-06-2019, 15:42  >>> 
   КультураКультура
Римо-католицька громада організовує у Львові урочистості з нагоди щорічного вшанування Матері Божої...
27-06-2019, 09:22  >>> 
Храми Львова відзначатимуть празник Пресвятої Євхаристії. Розклад богослужінь...
26-06-2019, 16:30  >>> 
Львів’ян запрошують на Всеукраїнську прощу у Страдч...
24-06-2019, 15:03  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:00 За епідсезон цього року у Львові з укусами кліщів звернулось 170 осіб
15:59 Наступного року в Рясне-1 відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення
15:58 У Львові відбувся майстер-клас легендарного джазового піаніста Кенні Баррона
15:56 Львівська прокуратура налагоджувала співпрацю із колегами з Польщі на міжнародній конференції
15:55 За лже-свідчення мешканка Бущини може сісти за ґрати на 2 роки
15:54 Прокуратура у Самборі відсудила майже 2 га землі вартістю понад 1,7 млн грн
15:54 Розбійника зі Стрия засудили до 5 років позбавлення волі
13:03 Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
13:02 Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування
13:01 Внесено зміни до Регламенту виконавчого комітету

   Анонси
Львівський органний зал запрошує послухати джаз у класичному стилі...
27-06-2019, 13:05  >>> 
До Львова приїдуть 20 ветеранів АТО / ООС з різних міст України для участі в «Іграх Героїв»...
27-06-2019, 09:17  >>> 
Львів долучиться до музичного маратону пам’яті Василя Сліпака...
27-06-2019, 09:04  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования