Виконавчий комітет прийняв низку рішень у сфері містобудування Суспільство | 27-06-2019, 13:02 0 72

Сьогодні, 27 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв низку рішень у сфері містобудування. З порядку денно вилучили два рішення.

Так, виконавчий комітет прийняв рішення:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Музеєм народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького адміністративного приміщення Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП «Галмодерн» офісного центру з підземною автостоянкою на вул. Любінській, 191-Б (No 1 на генплані).



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП «Галмодерн» готельно-офісного центру з підземною автостоянкою на вул. Любінській, 191-Б (No 2 на генплані).



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП «Західшляхрембуд» офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією (зі знесенням існуючих споруд) на вул. Дж. Вашингтона, 1.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «КСФ Груп» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним гаражем на вул. Угорській, 14.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Зіньком Т. Ю., Зінько Г. Б. та Слабою М. М. 8-ми зблокованих індивідуальних житлових будинків на вул. Дорога Кривчицька, 91 зі знесенням існуючого об’єкта незавершеного будівництва.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Мирощенком Ю. М., Перетятком Т. Г., Гудою В. В., Пєшковим В. П., Моргуновою Л. А., Моргуновим В. Ю., ТзОВ «Ангеліка» багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84−88.



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Радомською С. Й., Дарделло Р. І. та Яворською О. М. існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65.



• Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.12.2016 No 1244.



• Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.09.2018 No 982.



• Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.01.2019 No 14.



• Про погодження детального плану території у районі вул. Липова Алея (до межі парку «Снопківський»).



Додамо, під час прийняття цього рішення члени виконавчого комітети вирішили надати протокольне доручення зі створення робочої групи для врегулювання ситуації із захистом території, заходами щодо дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних нормативів, вимог з ліквідації аварійних ситуацій та реалізації детального плану території.



• Про розроблення детального плану території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Татарської, вул. Замарстинівської.



• Про оголошення та проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію музичної школи з концертним залом на вул. Личаківській, 105 у м. Львові.



Вилучили з порядку денного питання:



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «ЖБК «Ваш дім» багатоквартирних житлових будинків NoNo 9, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10, 11 (на генплані) з вбудовано-прибудованими комерційними приміщеннями, паркінгом, даховими котельнями та трансформаторною підстанцією на вул. Пасічній, 133 у м. Львові (у 6-ти чергах будівництва).



• Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Гоєм А. І., Корягіним М. В. і Дзюбою О. С. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Пилипа Орлика.