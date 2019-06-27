Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова Суспільство | 27-06-2019, 13:03 0 76

Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було затверджено рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік». Запропоновані зміни погоджені депутатськими комісіями.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» для міського бюджету м. Львова передбачена субвенція в сумі 2404,1 тис. грн., у тому числі на реконструкцію школи № 41 на вул. Макаренка, 19 в смт. Брюховичі — 94,0 тис. грн.



«Також пропонуємо здійснити перерозподіл видатків на природоохоронні заходи департаменту містобудування у сумі 60 тис. грн. А також збільшити суму видатків департаменту „Адміністрація міського голови“ на суму 450 тис. грн на виконання Програми забезпечення проведення загальноміських подій, за рахунок зменшення видатків на виконання рішення судів», — доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.