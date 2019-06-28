Львівська прокуратура налагоджувала співпрацю із колегами з Польщі на міжнародній конференції Суспільство | 27-06-2019, 15:56 0 96 Цьогоріч, 24 червня, у Польщі, з ініціативи Окружної прокуратури в місті Жешуві, відбувся міжнародний круглий стіл на тему взаємної співпраці у кримінальних провадженнях між місцевою прокуратурою та Львівщини.



У заході взяли участь представники компетентних органів Республіки Польща, зокрема, керівник Окружної прокуратури в місті Жешуві Єжи Дибус, начальник управління економіки Гжегож Заранський, заступники та представники Окружних прокуратур Жешува, Тарнобжегу, Кросно, Перемишля та Підкарпатського відділення Департаменту з питань організованої злочинності в Жешуві.



Прокуратуру Львівської області представляли заступник прокурора області Галина Борейко та начальник відділу міжнародного співробітництва Любов Букаловська.



Під час круглого столу обговорено проблемні питання, які виникають під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях, а це у свою чергу сприятиме подальшій конструктивній співпраці між державами.



Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили високий професійний рівень надання міжнародної правової допомоги обома державами, її конструктивний характер та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.



