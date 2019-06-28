Наступного року в Рясне-1 відкриють амбулаторно-поліклінічне відділення Суспільство | 27-06-2019, 15:59 0 74

Для мешканців мікрорайону Рясне-1 наступного року планують відкрити амбулаторно-поліклінічне відділення, щоб і вузькі спеціалісти мали відповідні умови для прийому пацієнтів. Адже там уже функціонують дві сучасні амбулаторії сімейної медицини, в яких можна отримати увесь комплекс первинної допомоги. Про це розповів головний лікар КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова» Вадим Олійник.

«Цьогоріч на початку червня ми розпочали роботи зі створення амбулаторно-поліклінічного відділення в мікрорайоні Рясне-1, щоб і вузькі спеціалісти мали належні умови для прийому пацієнтів. Бо в цьому районі уже функціонують дві нові амбулаторії сімейної медицини, а власне для вузьких спеціалістів — умови роботи не дуже добрі. Загальна вартість створення цього амбулаторно-поліклінічного відділення становить понад 17 млн. грн., і це дуже великий обсяг робіт», — розповів Вадим Олійник, головний лікар КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова».



Загалом в мікрорайоні Рясне-1 приживає 36 тисяч осіб, з них 6 тисяч — діти.



Зауважимо, що цього року у Львові відкрили дві нові амбулаторії — для мешканців мікрорайону Знесіння на вул. Б. Хмельницького, 195, та для мешканців смт. Рудно на вул. Шевченка, 64. Також розробляють проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення на вул. Дністерській під створення там амбулаторії сімейної медицини.