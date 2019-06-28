За епідсезон цього року у Львові з укусами кліщів звернулось 170 осіб Суспільство | 27-06-2019, 16:00 0 104 Сезон кліщів у розпалі. Укус кліща практично не відчувається, адже його слина містить своєрідну анестезію, однак проблеми від такого укусу можуть бути доволі значними. Про це нагадують в міському управлінні охорони здоров’я. Адже кліщі можуть переносити збудників таких небезпечних інфекційних захворювань, як кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) — його переносниками є, власне, іксодові кліщі, кліщовий вірусний енцефаліт, марсельська гарячка тощо.

За результатами 20-річного моніторингу за хворобою Лайма, яке проводило ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», встановлено, що практично вся територія Львівської області є небезпечною з точки зору можливого інфікування збудниками хвороби Лайма За епідсезон 2019 року в медичні заклади міста щодо присмоктування кліщів звернулись 170 осіб. Покуси зареєстровано на території Сихівського лісопарку, парків Стрийський, Снопківський, «Високий Замок», «Залізні Води», Знесіння, Личаківський. Системний кліщовий бореліоз діагностовано у 33 хворих. На дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлено 310 кліщів, зібраних на території місць масового відпочинку міста, із них 21 інфікований бореліями (6,8%).



Перші прояви хвороби Лайма і кліщового енцефаліту.



Першим проявом хвороби Лайма є почервоніння на місці присмоктування кліща, головний біль, ломота у всьому тілі та млявість. Починається в терміни від 2 до 30 днів після присмоктування кліща. Якщо не провести лікування на ранній стадії, хвороба може призвести до ураження різних органів: шкіри, суглобів, м'язів, нервової і серцево-судинної системи, і навіть до інвалідності. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а в кінці третьої доби наближається до 100%.



Кліщовий вірусний енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Інкубаційний період триває, в середньому, 7−14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. При цьому захворюванні переважно уражається центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків. Вірус зберігається в організмі іксодового кліща, який може потрапити на ваше тіло із землі, кущів та високої трави. Заразитися можна не лише під час кровоссання кліща, але також якщо випадково його розчавити або розчесати місце укусу.



Щоб уникнути укусів кліща:



1. потрібно підібрати для відпочинку на природі відповідний одяг: світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла — так легше помітити кліщів, а отже і зменшити ризик їх укусів. На голову слід одягнути кепку, панамку, косинку тощо.



2. кожні 2 години оглядати себе, дітей та друзів, особливо ретельно — ділянки тіла, покриті волоссям.



3. звільняти від сухої трави, гілок, хмизу місце для привалів в радіусі 20−25 м.



4. повернувшись додому, слід зняти та оглянути одяг, а також речі, які брали на відпочинок (підстилки, сумки тощо)



5. якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.



6. використовуйте для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це аерозолі, які відлякують кліщів. Використовуйте їх згідно з інструкцією щодо застосування.



Якщо виявили кліща:



1. негайно зверніться до найближчого травмпункту, де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.



2. якщо неможливо звернутись до медичного закладу, постарайтесь видалити його самостійно одним з методів:



— кліща захоплюють пінцетом якомога ближче до його ротового апарату (під головку) і тримаючи строго перпендикулярно до поверхні укусу, витягують розкачуючи, або вивертаючи навколо осі тіла кліща легкими рухами;



— міцною ниткою перев’язують головну частину кліща і підтягуючи нитку доверху та у боки, витягують із шкіри;



— з використанням пластикового посуду: у склянці або у пляшці роблять кутовий виріз, який підводять під основу кліща, що присмоктався, після чого кліщ легко видаляється.



При видаленні кліща слід пам’ятати, що різкий відрив кліща багаторазово підсилює ризик зараження.



3. після видалення кліща — змастіть ранку антисептичним розчином.



4. видаленого кліща необхідно помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. Кліща намагайтесь видалити живим і передати в лабораторію для визначення зараженості. Дослідження кліщів здійснює лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел. 276 85 92.



5. ретельно вимийте руки з милом.



6. зверніться до лікаря-інфекціоніста.