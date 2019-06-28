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У тролейбусі № 3 травмувалася пасажирка: обставини події з’ясовує поліція
|Суспільство | 27-06-2019, 20:22
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|Сьогодні на вул. Володимира Великого у тролейбусному вагоні № 3 травмувалася пасажирка. Жінку госпіталізовано в лікарню. Обставини події з’ясовує поліція. Затримок у русі тролейбусів немає.
«Сьогодні, приблизно о 13.40 год, у тролейбусному вагоні № 3 під час «посадки-висадки», травмувалася жінка. Постраждалу госпіталізовано в лікарню.
Причини події з’ясовує поліція. Буде перевірено стан водія і справність транспортного засобу. Затримок у русі тролейбусів немає", — повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».
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