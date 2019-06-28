У тролейбусі № 3 травмувалася пасажирка: обставини події з’ясовує поліція Суспільство | 27-06-2019, 20:22 0 157 Сьогодні на вул. Володимира Великого у тролейбусному вагоні № 3 травмувалася пасажирка. Жінку госпіталізовано в лікарню. Обставини події з’ясовує поліція. Затримок у русі тролейбусів немає.



«Сьогодні, приблизно о 13.40 год, у тролейбусному вагоні № 3 під час «посадки-висадки», травмувалася жінка. Постраждалу госпіталізовано в лікарню.



Причини події з’ясовує поліція. Буде перевірено стан водія і справність транспортного засобу. Затримок у русі тролейбусів немає", — повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».