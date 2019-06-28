Завтра у Львові — місцями пориви вітру до 20 м/с Суспільство | 27-06-2019, 20:25 0 174 Завтра, 28 червня, по місту Львову та області вдень місцями очікуються пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.



Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними.



Додамо, також до 29 червня на території Львівської області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека.